ABA 2 liga se oglasila pred početak nove sezone i najavila da će promijeniti grupe za narednu sezonu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na dan kada počinje takmičenje u ABA ligi oglasila se ABA 2 liga i objavila da je promijenila sistem takmičenja. Razlog za to je što je naprasno KK Skoplje odustalo od takmičenja i sada je u Grupi A ostalo samo tri ekipe - Mornar iz Bara, Vojvodina i Borac Banja Luka. To je želio da iskoristi Monako, ali za sada ništa od toga.

Sada je odlučeno da se Šentjur prebaci iz grupe B u Grupu A i sada će svaka grupa imati po četiri kluba. To je objavljeno zvanično na sajtu ABA 2 lige. Takmičenje će se nastaviti utakmicama trećeg kola.

Saopštenje ABA 2 Lige

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Nakon ponovnog razmatranja sportskih, organizacionih i takmičarskih okolnosti koje su nastale povlačenjem Košarkaškog kluba Skoplje iz takmičenja ABA lige 2 u sezoni 2026/27, Skupština ABA lige j.t.d. donijela je odluku da izmijeni prethodno utvrđeni sistem takmičenja.

Ovim se stavlja van snage odluka Skupštine ABA lige j.t.d. od 10. septembra 2026. godine, a sezona ABA lige 2 2026/27 nastaviće se sa 16 klubova podijeljenih u četiri grupe od po četiri ekipe. Kako bi se sastav grupa uskladio sa novousvojenim sistemom takmičenja, GGD Šenčur je premješten iz Grupe B u Grupu A. Nakon ove promjene, svaka od grupa A, B, C i D imaće po četiri kluba.

U skladu sa izmijenjenim sastavom grupa i usvojenim sistemom takmičenja, napravljen je novi raspored utakmica za sezonu ABA lige 2 2026/27. Takmičenje će biti nastavljeno 13. oktobra 2026. godine, utakmicama koje su prvobitno bile predviđene za 3. kolo.

Sastav ABA 2 lige