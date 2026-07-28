UEFA se oglasila posle teksta koji se pojavio o tome da Đani Infantino prodaje Svjetsko prvenstvo.

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Šokantna vijest pojavila se u javnosti o tome da Đani Infantino planira da proda Svjetsko prvenstvo. Britanski "Tajms" je objavio detalje o tome i ideja je da se zaradi što više novca i da udio u organizaciji dobiju privatni investitori i ljudi iz administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Sve to trebalo bi da donese FIFA desetine miliona eura, a zbog svega toga je reagovala i UEFA. Organizacija kojom predsjedava Aleksander Čeferin se oglasila saopštenjem zbog tog teksta.

"Ovo prelazi sve granice koje jedna fudbalska institucija nikada ne bi smjela da pređe. UEFA shvata sve ovo veoma ozbiljno, tako bi trebalo da bude i sa svakim nacionalnim fudbalskim savezom i dioničarima. Od liga preko klubova, igrača, navijača, ljudima na vlasti i svima kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu nešto što može da se proda. Posebno bez ikakve transparentnosti oko toga kome to finansijski ide na ruku. Niko od nas nije vlasnik fudbala i nije na FIFA da ga proda", stoji u oštrom saopštenju.

Plan je da se obogate svi, pa i Infantino

Ideja, prema navodima u spomenutom tekstu je da svaka od 211 članica FIFA dobije vlasnički udio koji bi vrijedio oko 20 miliona dolara i svaki nacionalni savez bi mogao taj udeo da zadrži ili da ga proda i obezbijedi dodatne prihode. Posebno bi se "opario" i Infantino.

"Uloga Infantina bi bila da bude neka vrsta komesara ili izvršnog direktora. Plata za tu funkciju još nije utvrđena, ali naši izvori kažu da bi mogla da bude na nivou NFL lige i tamo komesar zarađuje godišnje oko 64 miliona dolara, što je oko deset puta više od njegove trenutne zarade", stoji u tekstu.