Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović dogovorio je jedan od najvećih transfera u istoriji bh. fudbala.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Iako se spominjao Čelsi, Alajbegović je dogovorio transfer u torinski Juventus, prenijeli su brojni ugledni novinari koji se bave transferima.

Fabricio Romano je prvi objavio da je Juve praktično završio transfer s Alajbegovićem, što su potvrdili i novinari "Skaj Sporta" Florijan Pletenberg i Patrik Berger.

Prema njihovim tvrdnjama Juventus će Bajeru iz Leverkuzena isplatiti sumu od 33 miliuona evra, dok bi s bonusima njemački tim inkasirao do 40 miliona evra.

Preostalo je još da fudbaler "zmajeva" obavi ljekarske preglede i potpiše ugovor, nakon čega će transfer biti i zvanično potvrđen.

Reprezentativac BiH je postao meta velikih klubova nakon odličnih partija na Svjetskom prvenstvu, gdje je bio strijelac i jednog pogotka, koji je ušao među 12 najljepših na Mundijalu.

⚪️⚫️ Juventus are in advanced talks to sign Kerem Alajbegović after Randal Kolo Muani!



Negotiations underway on both club and player side to anticipate other clubs.



Deal progressing.pic.twitter.com/HK21mM6DES — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 29, 2026

EXCL | Kerim Alajbegovic to Juventus - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with Bayer 04 Leverkusen for a fixed fee of €33m. Including bonuses, Leverkusen can receive up to €40m, as revealed on Monday.



Juventus have won the race ahead of Chelsea and Napoli. Medical and…pic.twitter.com/tAdLo8vb05 — Florian Plettenberg (@Plettigoal)July 29, 2026

⚫️⚪️ EXCL. Kerim Alajbegović (18/) is set to join Juventus. Total agreement between Bayer 04 Leverkusen and Juve for a permanent deal.



Juve will pay an initial €33m, with add-ons up to €40m. Just final details remain to be sorted out …@SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj)July 29, 2026

(MONDO)