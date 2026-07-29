Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, dok je Pokrajinska vlada izdvojila 270 miliona dinara za hitne mjere.
Pokrajinski štab za vanredne situacije je na današnjoj vanrednoj sjednici proglasio vanrednu situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa.
Sjednicom je predsedavala predsjednica Vlada Vojvodine Maja Gojković, koja je na čelu Štaba, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.
Pokrajinska vlada je danas na predlog Štaba izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mjera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije proglasila je vanrednu situaciju na teritorijama grada Sombora i opština Kula i Vrbas.
Istaknuto je da je danas zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, prije svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike.
Pokrajinski štab za vanredne situacije predložio je Pokrajinskoj vladi proglašenje vanredne situacije radi preduzimanja mjera za sprječavanje i otklanjanje posljedica kritične hidrološke situacije koje su posebno izražene na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa i prijete da se prošire.
Obezbeđena sredstva biće usmjerena JVP "Vode Vojvodine" koje je i u prethodnom periodu preduzelo sve raspoložive mjere radi ublažavanja uticaja izuzetno niskog vodostaja, a aktivnosti nastavlja u skladu sa trenutnim hidrološkim uslovima.
Pokrajinski štab za vanredne situacije nastaviće da prati stanje na teritoriji AP Vojvodine i da, u skladu sa svojim nadležnostima, koordiniše aktivnosti svih nadležnih institucija u cilju ublažavanja posledica nastale situacije, dodaje se u saopštenju, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.