Talentovani reprezentativac BIH mogao bi da obuče dres Čelsija, pišu britanski mediji.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Kerim Alajbegović jedan je od najtraženijih igrčaa na evropskoj fudbalskoj pijaci.

Za talentovanog reprezentativca BIH zainteresovani su brojni klubovi, prije svega iz Serije A, ali bi Alejbegović mogao ipak u englesku Premijer ligu.

Najbliži dovođenju Alejbegovića je londonski Čelsi, piše britanski "Telegraf" ističući kao ključni detalj to što je "plavce" preuzeo Ćabi Alonso.

Španski stručnjak dobro je upoznat sa kvalitetama Alajbegovića, koji je u vrijeme dok je Alonso radio u Bajer bio u omladinskim selekcijama kluba iz Leverkuzena.

Alajbegović je u međuvremenu bio u Salcburgu, ali je Bajer nakon odličnih igara talentovanog Bosanca odlučio da iskoristi klauzulu i vrati ga za osam miliona evra.

Klub iz Leverkuzena sada će dobro zaraditi na mladom „zmaju“ , čija vrijednost se procjenjuje na 25 miliona evra. Toliko je navodno bio spreman da plati i Milan, međutim, s obzirom na veliko interesovanje sada se sve više pominje da bi transfer mogao biti vrijedan i 35 miliona evra.