Sumnja se na bjekstvo kako bi se izbjegao povratak u Etiopiju.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Oko 20 članova fudbalskog tima iz Etopije nestao je u Geteborgu nakon učešće na turniru "Gotija kup“.

U pitanju su dječaci starosti 16 godina i jedna ili više odraslih osoba u pratnji, navodi lokalni listi "Geteborg posten“.

Posljednjeg dana turnira, školski administrator je navodno otkrio da je etiopski tim, koji je boravio u školi, otišao bez prethodne najave, nakon čega su organizatori kontaktirali policiju, koja je prijavila nestanak osoba.

Vlasti su kasnije saopštile da se nestali igrači nisu vratili u Etiopiju.

List piše da je veoma vjerovatno da je riječ o dobrovoljnom bjekstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju.

Lokalna policija navodno nije pronašla znake ilegalnih aktivnosti, poput trgovine ljudima.

(Srna/MONDO)