Kerim Alajbegović je fudbalska zvijezda koja je sa 18 godina postigla spektakularan gol protiv Katara. Otkrijte njegovu priču i talenat.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Bosna i Hercegovina napala je od starta Katar u Sijetlu i u 28. minutu joj se to isplatilo. Talentovani napadač Kerim Alajbegović pokazao je da postoji razlog zašto ga traže najveći evropski klubovi, pošto je pokazao da posjeduje "top u nozi" kojim je doveo svoje "zmajeve" u vođstvo.

Držao je loptu, pokazao da je majstor sa njom, posebno kada je "raspalio" sa ivice kaznenog prostora i "ubio pauka" u mreži golmana Katara. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:38 Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0 Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Ovaj mladi fudbaler ima samo 18 godina i rođen je inače u Kelnu, ali je odlučio da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i već ima 14 nastupa za nju - uz dva gola. Blistao je i u baraž mečevima protiv Velsa i Irana, a onda se izborio za mjesto startera protiv Katar i pokazao je da vrijedi.

Inače, trenutno je član Salcburga, a od 1. jula će opet postati član Bajer Leverkuzena koji je imao opciju da ga otkupi za 8 miliona eura. Opet, pitanje je da li će igrati za "aspirindžije" jer ga traže i drugi evropski klubovi.