Starija žena skočila sa sedmog sprata zgrade na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Starija žena (77) skočila je sa sedmog sprata zgrade danas u Ulici Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu, saznaje "Informer". Prema nezvaničnim informacijama pomenutog lista, ona je živjela sa suprugom i psom i ljekari Hitne pomoći ništa nažalost nisu mogli da urade nakon što je žena skokom sa sedmog sprata zgrade izvršila samoubistvo.

"Stalno su šetali psa zajedno, ne znamo zašto je to uradila", navode komšije.

Tijelo žene je prekriveno ćebetom ispred zgrade. Na licu mjesta nalazi se veliki broj pripadnika policija.

Zasad nije poznat motiv samoubistva žene. Istraga je u toku.