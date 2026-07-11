Španija je drugi polufinalista Svjetskog prvenstva.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Mikel Merino je ponovo heroj! Nakon što je protiv Portugala ušao u posljednjih 10 minuta i riješio meč golom i sada je zamijenio Danija Olma u 84. minutu i postigao je pogodak za pobjedu 2:1 (1:1). Sada Španija ide na megdan Francuskoj u polufinalu.

Španija je na startu imala punu inicijativu, a nakon što u 13. minutu sudija nije htio da im da penal ipak je povela ekipa Luisa De La Fuentea. Poslije pasa Pedra Pora odbranio je Tibo Kurtoa šut Danija Olma, ali je to samo odbio do Fabijana Ruiza koji je pogodio.

Nastavila je da napada Španija, promašivao je svoje šanse Lamin Jamal i osvetilo se to Španiji. Šarl De Ketelare je poslije centaršuta Timotija Kastanja pogodio za 1:1.

Na početku drugog dijela igre Imali smo šanse sa obe strane, a djeluje da je ključni momenat bio u 65. minutu. Povrijedio se Tibo Kurtoa, išaoa je pet minuta kasnije i nakon toga zamijenio ga je Lamens koji je na kraju pogriješio kod gola za pobjedu.