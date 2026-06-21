Dominantna pobjeda Španije protiv Saudijske Arabije, 4:0. Sve je bilo gotovo za 24 minuta, poslije gola Lamina Jamala i još dva pogotka Mikela Ojarzabala - igrača utakmice.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Španija je ubjedljivo pobijedila Saudijsku Arabiju 4:0 (3:0) i na trenutak nije dopustila iznenađenje kao u prvom kolu protiv Zelenortskih Ostrva (0:0). Selektor Luis de la Fuente ovog puta je od starta izveo na teren najveću zvijezdu Lamina Jamala (18) i to je donijelo zabavu navijačima, a njegovom timu dominantni trijumf.

Jamal je u 10. minutu iskoristio sjajnu asistenciju Mikela Ojarzabala, poprečnu loptu poslatu sa lijeve strane ka desnoj stativi, a onda je gledao kako "desetka" Real Sosijedada stupa u prvi plan. Ojarzabal je postavio 2:0 udarcem u gužvi poslije kornera u 21. minutu, a u 24. je pogodio za 3:0 na asistenciju Danija Olma i već tada je sve bilo gotovo.

Pokušao je Ojarzabal desetak minuta poslije toga da udarcem "spoljnom" kazni loše dodavanje golmana Saudijaca Mohamed Alovaisa, ali je pogodio prečku. Imao je tada čuvar mreže sreće, a ona ga je napustila u 48. minutu, kada ga je savladao saigrač Hasan Altambakti. Mark Kukurelja, novi defanzivac Real Madrida, snažno je šutirao ka golu Saudijske Arabije, golman Alovais je odbranio, ali se lopta odbila samo do njegovog saigrača Altambaktija i ušla u mrežu.

Uhvatili su se Saudijci za glavu i samo željeli da se meč na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti što prije završi. Na njihovu sreću, u drugom poluvremenu na terenu nije bilo ni Jamala ni Ojarzabala, a rezervista Feran Tores je u završnici postigao gol koji je bio poništen zbog ofsajda.

Španci su sa četiri boda sada prvoplasirani u grupi dok pratioci imaju po jedan bod, s tim da će Urugvaj i Zelenortska Ostrva igrati međusobni meč u ponoć između nedjelje i ponedjeljka. U posljednjem kolu, u noći između petka i subote od 2 časa, igraće Španija - Urugvaj i Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija.



