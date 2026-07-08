Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je saopštila da istražuje to što je jedan navijač vrijeđao američkog jutjubera i strimera Darena Džejsona Votkinsa - Mlađeg (Darren Jason Watkins Jr.) koji nastupa kao "IShowSpeed" na Mundijalu.

Izvor: Youtube/IShowSpeed

On je navodno rasistički vrijeđan dok je neformalno s tribine prenosio utakmicu Svjetskog prvenstva između Argentine i Zelenortskih Ostrva, prenijele su agencije.

U snimku se može čuti kako tamnoputi "IShowSpeed" pita na stadionu u Majamiju navijača u dresu Argentine šta mu govori, a navijač mu na španskom jeziku odgovara rasistički: "Idi u Zoološki vrt".

Argentino fazendo gesto racista "macaco" para o influenciador americano IShowSpeed, o Speed, após a classificação da Seleção Argentina para quartas de final da Copa.



️Speed/livepic.twitter.com/xaDnhJ4WQi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)July 7, 2026

"FIFA najoštrije osuđuje rasizam, mržnju i diskriminaciju u svim oblicima. Takvom ponašanju nema mjesta u fudbalu, na Svjetskom prvenstvu, niti bilo gdje u društvu", piše u saopštenju svjetske fudbalske organizacije.

FIFA je istakla da je Svjetsko prvenstvo "proslava jedinstva, različitosti i međusobnog poštovanja", koja okuplja ljude, kulture i zajednice iz cijelog svijeta i da "svako ko svojim ponašanjem narušava te vrijednosti, nije dobrodošao u naš sport".

Dvadesetjednogodišnji Amerikanac koji se predstavlja pod nazivom "IShowSpeed-a", jedan je od najpopularnijih internet kreatora sadržaja na svijetu, sa više od 50 miliona pretplatnika na Jutjubu, 45 miliona pratilaca na Instagramu i 47 miliona na TikToku.

(MONDO/agencije)