Norveški napadač je u prilici da stane rame uz rame sa legendarnim Nijemcem.

Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Reprezentacije Norveške i Engleske sastaće se u subotu (11. jul) od 23.00 časa po našem vremenu u okviru četvrtfinala Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Tim koji iz ovog susreta izađe kao pobjednik odmjeriće snage u polufinalu sa boljim iz okršaja Argentine i Švajcarske. Pred meč na Hard Rok stadionu sve su oči uprte u nezaustavljivog Norvežanina Erlinga Halanda, koji ima priliku da baš na ovom susretu stane rame uz rame sa legendarnim Gerdom Milerom!

Ukoliko Haland sutra uveče bar jednom nadmudri englesku odbranu, moći će da se pohvali činjenicom da je pogodio protivničku mrežu na svojih prvih pet utakmica na Mundijalima! Do sada je to pošlo za rukom samo Gerdu Mileru, na turniru održanom 1970. godine.

5 - Erling Haaland is aiming to become the first European player to score in his first five World Cup apps since Gerd Müller in 1970.



Ahead of two world class strikers meeting tomorrow, check out some of our insights in the video below.



Juggernauts.pic.twitter.com/DfM2Xrs27y — OptaJoe (@OptaJoe)July 10, 2026

Na toj planetarnoj smotri, čiji je domaćin bio Meksiko, Miler je u dresu Zapadne Njemačke u grupnoj fazi pogađao protiv Maroka (1), Bugarske (3) i Perua (3), a niz nastavio u nokaut fazi protiv Engleske (1) i Italije (2).

Sa druge strane, Haland je do sada po dva puta poentirao protiv Irana i Senegala, potom je u šesnaestini finala jednom pogodio protiv Obale Slonovače, da bi na kraju sa dva pogotka srušio Brazilce.

Inače, do sada je nastupio 54 puta u dresu Norveške, postigavši nevjerovatna 62 pogotka!?

(mondo.ba, D. Šutvić)