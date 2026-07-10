Prednost Francuskoj donio je Kilijan Mbape golom u 60. minutu, a konačan rezultat je postavio Usman Dembele pogotkom u 66. minutu.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, pošto je u četvrtak uveče u četvrtfinalu, u Foksborou pobijedila selekciju Maroka 2:0.

Prednost Francuskoj donio je Kilijan Mbape golom u 60. minutu, a konačan rezultat je postavio Usman Dembele pogotkom u 66. minutu.

Selekcija Francuske je do vođstva došla u 60. minutu golom Mbapea, koji je sjajnim udarcem sa 16 metara udaljenosti savladao Bonua.

Reprezentacija Francuske je samo šest minuta kasnije uvećala svoju prednost pogotkom Dembelea, koji je, nakon dobrog driblinga, udarcem u donji desni ugao gola Maroka savladao Bunua.

Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela između selekcija Španije i Belgije.