Argentinac u dresu "gaučosa" dao 125 golova

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine igraće u četvrtifnalu Svjetskog prvenstva protiv Švajcarske 12. jula u Kanzas sitiju, od 3 časa po našem vremenu.

Lionel Mesi prvi je na listi strijelaca na Mundijalu jer je osam puta tresao mrežu protivnika, uz jednu asistenciju.

Lionel Mesi slavi gol protiv Egipta

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sanjaće Egipat i Zelenortska Ostrva

Međutim, Lionel Mesi postavio je i jedan rekord na koji ne može biti toliko ponosan. Prva zvijezda fudbalske reprezentacije Argentine promašio je jednaesterac u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. protiv Egipta. Njegov udarac je odbranio golman Mostafa Šobeir. Prije toga, promašio je penal protiv Zelenortskih Ostrva, tačnije njegov udarac ukrotio je golman Vozinja.

Na kraju, slavila je Argentina rezultatom 3:2, poslije velikog preokreta i negodovanja od strane Egipćana i optužbi na račun francuskog sudije Fransoe Leteksjea.

Reporting live from ATL, messi missing his penalty kick against Egyptpic.twitter.com/LyidaGgs6b — tam (@tam1k00)July 7, 2026

Antirekord na Mundijalu

Lionel Mesi je tako postao prvi igrač u istoriji svjetskih prvenstava koji je promašio dva penala na jednom turniru. Od osam jednaesteraca koje je Mesi izveo na mundijalima, realizovao je samo polovinu.

Lionel Mesi je fudbaler sa najviše odigranih utakmica za Argentinu, ukupno 204. Ujedno, Argentinac je istorijski rekorder i najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima "gaučosa" sa 125 golova. Dao je 28 pogodaka iz penala, u regularnom toku utakmica, ne računajući penal-serije.

Vidi opis Mesi postavio još jedan rekord na Mundijalu: Ali, ovaj mu i nije baš na ponos! Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Gomila trofeja sa "gaučosima"

Lionel Mesi je za A reprezentaciju Argentine debitovao 17. avgusta 2005. godine u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske (2:1). Njegov debi je ostao upamćen kao bizaran i neslavan trenutak, ušao je u igru u 64. minutu, a nakon samo 40-ak sekundi dobio je direktan crveni karton jer je tokom prodora laktom zakačio protivničkog fudbalera koji ga je vukao za dres.

Mesi je u zreloj fazi karijere uspio da osvoji sve što se moglo osvojiti sa nacionalnim timom - Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, ima dvije titule Kopa Amerika (2021. u Brazilu i 2024. u SAD), olimpijsko zlato 2008. u Pekingu, te Svjetsko prvenstvo za mlade (U-20), 2005. godine u Holandiji.