Posle pobjede Argentine u osmini finala Mundijala nad Egiptom, selektor poraženog tima Hosam Hasan nije bio zadovoljan odlukama sudija na terenu za koje tvrdi da su željeli da sačuvaju Mesija na takmičenju

Izvor: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor reprezentacije Egipta Hosam Hasan bio je ljut posle poraza svog tima u osmini finala Mundijala. U prvom obraćanju medijima, nakon što je Argentina preokrenula meč i slavila sa 3:2, rekao je da je cilj ovog meča bio da legendarni Lionel Mesi ostane na Svjetskom prvenstvu. S obzirom na to da je učešće Kristijana Ronalda na turniru završeno, utisak selektora Egipta je da je prioritet upravo Argentinac.

"Djelovali smo bolje od aktuelnog svjetskog prvaka - bili smo bolji u gotovo svim segmentima igre. Međutim, na konačan ishod uticali su i događaji na terenu, ali i faktori van njega. Možda su željeli da svjetski šampion ostane u takmičenju. Možda su željeli da Lionel Mesi nastavi borbu za titulu. U fudbalu ponekad postoje stvari koje prevazilaze ono što se dešava na terenu. Aktuelni svjetski prvak imao je podršku na svim nivoima", rekao je tik posle meča Hasan.

"Imam utisak da je postojao određeni pritisak sa argentinske strane kada je riječ o ishodu ovog meča. Mi smo se protivili izboru sudije zbog situacije sa Francuskom (Argentina je pobijedila Francusku u finalu Svjetskog prvenstva 2022), ali izgleda da neko uvijek mora da ispašta. Ovoga puta to smo bili mi", dodao je.

I ne samo da smatra da je Argentina imala povlastice, već je uvjeren i da je Egipat oštećen. "Nismo vidjeli ni poštovanje, ni fer-plej. Nije nam dosuđen penal posle prekršaja nad Mohamedom Salahom, a situacija nije ni pregledana putem VAR-a. Takođe, naš drugi gol je, iz nama nepoznatog razloga, poništen. Svi su mogli da vide povlačenje za dres (Mek Alistera), ali ni tada nije bilo VAR provjere. Život je često nepravedan, ali zašto bi i sport bio takav?"

"Nisam uvjeren da je ishod ove utakmice bio pravedan, niti da se sve odvijalo kako bi trebalo. Volio bih da mogu jednostavno da kažem da nismo imali sreće, ali istina je da smo bili nepravedno tretirani."

Šta je Hasan rekao sudiji posle meča?

Hasan je posle utakmice ušao u verbalni sukob sa glavnim sudijom Fransoa Leteksjeom, kojem je, kako tvrdi, poručio da "nešto pokušava da sakrije".

"Ono što sam mu rekao bilo je da ovo nije pravedno. Rekao sam mu da možda nosi neki teret ili pokušava nešto da sakrije. Ako neko pokušava da sakrije istinu, vrlo često u tome ne uspije. U svakom slučaju, kada završim sa ovim, više neću gledati nijednu utakmicu ovog Svjetskog prvenstva", zaključio je selektor Egipta.