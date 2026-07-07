Fudbaleri Argentine izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon spektakularne pobjede nad Egiptom rezultatom 3:2 u Atlanti.

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Egipat je iznenadio aktuelnog šampiona svijeta i poveo već u prvom poluvremenu, dok je Argentina propustila veliku priliku da izjednači kada Lionel Mesi nije realizovao jedanaesterac. Afrička selekcija je dugo uspješno odolijevala naletima favorita, a sredinom drugog dijela meča uspjela je i da udvostruči prednost.

Ipak, kada se činilo da je senzacija na pomolu, uslijedio je furiozan odgovor Gaučosa. Argentina je u finišu meča za svega nekoliko minuta potpuno preokrenula rezultat. Prvo je smanjila zaostatak, potom stigla do izjednačenja, da bi u sudijskoj nadoknadi Enco Fernandez pogodio za konačnih 3:2 i veliko slavlje svog tima.

Branilac titule tako je još jednom pokazao karakter i obezbijedio mesto među osam najboljih reprezentacija svijeta, dok je Egipat, uprkos sjajnoj partiji i velikom otporu, završio svoje učešće na Mundijalu.