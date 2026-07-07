Lionel Mesi je uspio da napravi čudo na meču sa Egiptom, a onda je zaplakao.

Izvor: arena 1 premium

Lionel Mesi i Argentina napravili su preokret kakav se ne pamti u fudbalu. Gubili su 2:0 u 78. minutu meča i na kraju posle gola i asistencije Mesija uspjeli su da preokrenu i pobede Egipat 3:2 i da se plasiraju u četvrfinale Mundijala. A nakon svega ponovo je zaplakao.

Sjajni Mesi je nakon pobede dok su ostali igrači pred kopom punim navijača Argentine slavili stajao sam i plakao. Brzo su mu pritrčali saigrači, prvi među njima Nahuel Molina i zagrlili ga. Tek posle Moline stigao je Mesijev telohranitelj i najbolji drug iz reprezentacije Rodrigo De Pol. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:31 Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Zaista je Argentina izgledala jako loše veći dio meča, pa je imala sreće da je u 58. minutu utakmice poništen gol Zika za 2:0. Ipak nije to trgnulo izabranike Lionela Skalonija i primili su gol za 2:0. Ipak prvo je Mesi centrirao Kristijanu Romeru za 2:1, a onda je i sam dao gol za 2:2.

Na kraju je pogodio za 3:2 Enco Fernandez glavom, a onda je krenulo slavlje. Slavlje je trajalo dugo na terenu, a saigrači su na kraju digli na ruke Lionela Mesija i bacili ga u vazduh! Pogledajte i to:

Pogledajte 00:32 Slavlje Argentine Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Na kraju je Argentina prošla dalje, a sa ovim golom Lionel Mesi je izbio na vrh liste strijelaca Mundijala sa osam golova, jednim više od Erlinga Holanda i Kilijana Mbapea. Sada se čeka da se vidi da li je sledeći rival ekipa Švajcarske ili Kolumbije.

(MONDO, N.L.)