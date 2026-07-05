FIFA je donijela odluku da ukine crveni karton Folarinu Balogunu zbog neopreznog starta na meču sa Bosnom i Hercegovinom.

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

Skandal potresa Mundijal, poništen je crveni karton Florina Baloguna. Napravio je užasan start na Tariku Muharemoviću i isključen je na meču sa Bosnom i Hercegovinom. Odmah je suspendovan na jednu utakmicu, ali je sada ta kazna ukinuta.

"Zahvalni smo FIFA što je donijela ovakvu odluku i ispravila veliku nepravdu", rekao je Donald Tramp poslije ovakve odluke.

Da haos bude još veći cijela situacija je riješena "preko veze". Novinar Ben Džejkobs prenosi informacije pod vinjetom "eksluzivno" i tvrdi da se Tramp umiješao i intervenisao kod predsjednika FIFA Đanija Infantina.

"Bijela kuća je uputila direktan poziv Infantinu kako bi pregledali cijelu situaciju oko crvenog kartona za Baloguna. Onda je to proslijeđeno nezavisnom komitetu. FIFA tvrdi da takav poziv nije mogao da ima nikakav uticaj jer sve to piše u članu 27 Disciplinskog panela", navodi Džejkobs.

Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.



FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.



FIFA sources insist White House influence could not affect the decision…pic.twitter.com/Rl97b1wm4X — Ben Jacobs (@JacobsBen)July 5, 2026

To znači da će Balogun igrati za Ameriku protiv Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva.