Fudbalski savez Irana tvrdi da je navijačima te reprezentacije zabranjen pristup kartama za utakmice, zbog čega se oglasila i FIFA.

Izvor: Kurir/ULMER / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine još nije počelo, a već ga prati nekoliko stvarno velikih skandala! Posljednji u nizu ponovo se tiče Iranaca, ali ovog puta nije riječ o tamošnjoj fudbalskoj reprezentaciji koja će nastupiti na Mundijalu. Sada su u problemu navijači koji ne mogu da dođu do karata!

Fudbalski savez Irana saopštio je da je raspodjela karata njihovim navijačima ukinuta nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva koje će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku. Navijači koji su uspjeli da dođu do karata već su isplanirali da prisustvuju utakmicama u Los Anđelesu protiv Novog Zelanda i Belgije, ali im je ukinut pristup ukinut ulaznicama za mečeve.

"Uskraćivanje pristupa zakonitoj i zvaničnoj raspodjeli karata za navijače iz Irana je akcija suprotna duhu kojim bi trebalo da se vode međunarodna takmičenja i principu jednakosti među zemljama učesnicama. Ovaj razvoj događaja pokreće ozbiljna pitanja o miješanju nesportskih i političkih smatranja u organizaciju najvećeg svjetskog fudbalskog događaja", navodi se u objavi Fudbalskog saveza Irana.

Nakon reakcije iz Irana morala je da se oglasi i FIFA. Krovna organizacija svjetskog fudbala nije ni demantovala i potvrdila navode Iranaca, ali je istakla da će pokušati da pronađe rješenje u saradnji sa drugom stranom.

"FIFA tijesno sarađuje sa Iranskim fudbalskim savezom kako bi identifikovala kompatibilna rješenja koja uvećavaju mogućnosti za iranske navijače da prisustvuju utakmicama", glasi kratko saopštenje koje je stiglo sa druge strane. Za sada, ono ne može da bude ohrabrujuće za navijače jer se mečevi igraju u bliskoj budućnosti - 15. juna protiv Novog Zelanda, 21. juna protiv Belgije i 26. juna protiv Egipta.

Fudbalska reprezentacija Irana sve tri meča će igrati na teritoriji SAD. Prve dvije utakmice igraju se u okolini Los Anđelesa, a treća je na programu u Sijetlu. Ukoliko obje ekipe zauzmu drugo mjesto u svojim grupama, u prvoj rundi nokaut faze igraće SAD i Iran - što bi mogao da bude i meč sa najvećom tenzijom na turniru. Iran je već premjestio bazni kamp tima iz Arizone u Meksiko, jer im nije dozvoljeno da prenoće na teritoriji SAD.

(MONDO)