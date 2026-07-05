Selektor Paragvaja Gustavo Alfaro otkrio dramatičnu životnu priču svog golmana Orlanda Hila, ali i drugih igrača.

Izvor: instagram/orlando_daniel01

Selektor Paragvaja Gustavo Alfaro održao je emotivno obraćanje nakon eliminacije svog tima u osmini finala Svjetskog prvenstva od Francuske, podsjetivši na težak životni put svojih igrača koji su tokom turnira ispisali istoriju eliminacijom Njemačke nakon izvođenja penala.

"Rekao sam igračima: 'Igrali smo protiv fudbalera koji se bore za Zlatnu loptu i za rekord najboljeg strijelca u istoriji svjetskih prvenstava'. A među nama su momci koji nikada nijesu upoznali svoje očeve ili su ih upoznali tek poslije osam godina. Tu su igrači koji su prošli kroz ogromne životne teškoće", rekao je Alfaro.

Posebno je izdvojio vezistu Galarzu, istakavši da je prije Mundijala jedva dobijao priliku u River Plejtu.

"Prije ovog Svjetskog prvenstva Galarza nije mogao da igra za River Plejt, a danas može da igra protiv Njemačke i Francuske. Može da igra za bilo koji klub na svijetu", poručio je selektor.

Životna borba golmana Orlanda Hila

Najemotivniji dio obraćanja odnosio se na golmana Orlanda Hila, jednog od junaka Paragvaja na Mundijalu.

"Znate li koliko dugo Orlando Hil nije primao platu? Morao je da prodaje svoju odjeću kako bi spasio život svog sina. Koji klub na svijetu ne bi poželio igrača poput njega?", kazao je Alfaro.

Prodavao kopačke da bi spasio sina

Orlando Hil je tokom prvenstva privukao pažnju sjajnim partijama, a posebno nakon što je proglašen za igrača utakmice u pobjedi nad Njemačkom poslije penala.

Međutim, iza njegovog uspjeha krije se teška porodična priča. Njegov sin Lautaro Danijel rođen je prije vremena u decembru 2022. godine i odmah je smješten na intenzivnu njegu. Kako porodica nije imala dovoljno novca za liječenje, Hil je bio primoran da proda gotovo sve što je posjedovao – kopačke, opremu za trening i dres iz mlade reprezentacije Paragvaja.

"Ništa nam nije ostalo. Orlando je prodao sve uspomene iz klubova i reprezentacije, sve što je imao, samo da bi spasio život našem sinu", ispričala je ranije njegova supruga Melisa Avalos.

Njihov sin je, na sreću, preživio, a Hil je uprkos teškom životnom periodu nastavio da gradi fudbalsku karijeru. Sjajne partije na Svjetskom prvenstvu skrenule su pažnju brojnih klubova, a njegov sadašnji klub San Lorenco navodno je za njega postavio otkupnu klauzulu od 10 miliona eura.