Reprezentativci Urugvaja izvedeni iz autobsa, a psi pretraživali njihov prtljag pred meč protiv Saudijske Arabije.

Izvor: X/AlbertOrtegaES1/printscreen

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku do sada su obilježili brojni skandali - uglavnom oni koji nemaju direktne veze a fudbalom. Jednom od najboljih svjetskih sudija zabranjen je ulaz u SAD, navijači iz nekoliko zemalja imaju probleme sa kartama, fotograf iračkog tima nije mogao da bude sa ekipom, a Iranci mogu da ulaze u Ameriku samo na dan i da što pre odu nazad u Meksiko. U društvu svih tih problema je i situacija koja se desila reprezentaciji Urugvaja.

Tim koji je u prvom kolu grupne faze odigrao neriješeno protiv Saudijske Arabije (1:1) pretresan je kao da je u pitanju kriminalni klan, a ne reprezentacija. Kada je autobus sa fudbalerima stigao do stadiona "Hard Rock" u Majamiju, svi članovi delegacije su izvedeni iz vozila i zatim su morali da iznesu svoj prtljag. Policijski psi bili su uključeni u ovu akciju, jer su po koferima urugvajskih reprezentativaca traži nešto zabranjeno.

Reprezentativci Urugvaja poređani ispred autobusa mirno su sačekali da se provjera završi, a ovo je bilo jedno od najmanje prijatnih iskustava u njihovoj karijeri. Potpuno nevjerovatno da se ovakve stvari dešavaju tokom Mundijala i to u trenucima kada igrači žele da budu maksimalno fokusirani na meč koji ih čeka. Pogledajte tu scenu:

Con perros detectores de drogas y explosivos y un fuerte control de seguridad.



Así han recibido a Uruguay en Estados Unidos antes de su debut contra Arabia Saudí.



Tremendo.pic.twitter.com/PTCfpxDReG — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1)June 15, 2026

Reprezentacija Urugvaja će do kraja grupne faze odigrati još dva meča. Naredni rival im je tim Zelenortskih Ostrva (22. jun, 00.00), a zatim će grupnu fazu završiti utakmicom protiv španije (27. jun, 02.00). Pošto su protiv Saudijske Arabije osvojili samo bod, u nastavku turnira moraće da budu bolji.