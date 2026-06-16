Saudijska Arabija je dugo vodila, ali je na kraju mogla da bude srećna sa jednim osvojenim bodom. Nakon skoro 100 minuta igre bilo je 1:1.

Izvor: Peter Joneleit/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nakon nevjerovatnog remija Zelenortskih ostrva i Španije remizirali su i Urugvaj i Saudijska Arabija.Povela je Saudijska Arabija, vodila skoro sat vremena, a poslije mnogo napada i pokušaja Urugvaj je na kraju jedva u finišu uspio da dođe do remija 1:1 (1:0).

Meč je počeo sa strašnih udaarcem Arauha sa distance u petom minutu, a onda smo vidjeli uspavanku. Nakon prve pauze za osvježenje Betankur je imao šansu, a onda je Urugvaj nestao sa terena. Počela je da dominira Saudijska Arabija i uspjela je da tu dominaciju pretvori u gol u 41. minutu kada je poslije odbrane Muslere najbliži lopti bio Al Amri i dao je gol.

Na startua drugog poluvremena napao je Urugvaj, izvršio je nekoliko izmjena, a kada je u 60. minutu stativa spasila Saudijsku Arabiju poslije šuta Ugartea sve je bliže pobjedi bio tim iz Azije. Ipak sve je više napadao Urugvaj i poslije odbitka je Maksi Arauho u 80. minutu uspio da izjednači.

Do kraja meča imao je Urugvaj pregršt šansi, napadao je, redao kornere, šuteve, udarce glavom, ali je prvi igrač ove utakmice, golman Saudijske Arabije Al Ovais uspio da sačuva svoju mrežu i donese bod ekipi.