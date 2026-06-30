Maroko je šokirao Holandiju na Svjetskom prvenstvu, izbacivši ju takmičenja nakon penala. Jasin Bonu ponovo blista kao junak.
Fudbalska reprezentacija Maroka novi je učesnik osmine finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je poslije "lude" penal serije izbacila favorizovanu Holandiju.
Blistao je ponovo golman Jasin Bonu, junak Maroka sa prethodnog Mundijala, koji je odbranio penale Timberu i Samervilu, dok je imao sreće da Džastin Klajvert pogodi stativu. S druge strane i El Ajuni i Hakimi su pogađali okvir gola za Maroko, ali je dovoljno pribran u petoj seriji bio Ismail Saibari - novi fudbaler Bajerna.
Na ovaj način nastavljena je "marokanska bajka" sa prošlog Mundijala i vidjećemo dokle sada ova afrička reprezentacija može da "dogura", pošto je žrijeb sada vodi na Kanadu, a zatim najvjerovatnije Francusku u četvrtfinalu.
Holandija je inače vodila od 72. minuta preko Kodija Gakpa, koji je možda i uz načinjen faul nad njim uspio da iskoristi protiv Krisensija Samervila, pa se poslije tog pogotka činilo da "oranje" klizi ka pobjedi. Ali, ipak ništa od toga u regularnih 90. Baš na početku nadoknade, štoper Isa Diop nadskočio je sve u kaznenom prostoru rivala i zatresao mrežu Ferbrugena.
Uslijedili su produžeci u kojima Holandija i Maroko nisu uspjeli da se "upišu" na semafor, tako da je na kraju sudbina dva tima raspetljana tek nakon penala.
Tako smo prethodne noći vidjeli eliminacije dvije velike evropske selekcije, pošto je pre Holandije ispala i Nemačka.