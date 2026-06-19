Kapiten Bosne i Hercegovine se oglasio na društvenim mrežama i napisao samo tri riječi posle poraza od Švajcarske na Svjetskom prvenstvu.

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Bosna i Hercegovina doživjela je ubjedljiv poraz od Švajcarske u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva (4:1). Previše primljenih golova i gol-razlika koja je loša bi mogla skupo da je košta u borbi za prolaz u narednu fazu. Ostala je još jedna utakmica i prilika za "popravni" protiv Katara.

Prije te utakmice kapiten reprezentacije Edin Džeko se oglasio. Nije htio previše da priča o bolnom porazu od Švajcaraca, niti da najavljuje naredni meč i da daje bilo kakva obećanja. Na Instagramu je objavio fotografiju sa intoniranja himne nacionalnog tima i napisao samo tri riječi.

"Jedna si jedina", poručio je Džeko.

Izazvalo je to reakciju mnogih na društvenim mrežama, uglavnom su bile poruke podrške, zahvalnosti, čestitke na samom plasmanu na Mundijal. A, jedan komentar je privukao posebnu pažnju. U njemu je stajao i predlog da se novi nacionalni stadion nazove po Edinu Džeku.