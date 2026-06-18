Strijelci za Švajcarsku bili su Manzanbi u 74 i 90 minutu, Vargas u 84, i Džaka iz penala u poslednjim sekundama utakmice.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Fudbaleri Bosne i Hercegovine poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1 u utakmici 2. kola grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Strijelci za Švajcarsku bili su Manzanbi u 74 i 90 minutu, Vargas u 84, i Džaka iz penala u poslednjim sekundama utakmice.

Zanimljivo da su oba igrača ušla na teren sa klupe u 71. minutu.

Počasni pogodak za BiH postigaoi je Memić u trećem minutu nadoknade vremena.

Švajcarska trenutno ima 4 boda iz dva meča, dok Bosna i Hercegovina ima samo bod.

U drugom meču ove grupe sastaju se Kanada i Katar u ponoć po srpskom vremenu.

U poslednjem kolu sastaju Kanada-Švajcarska i Bosna i Hercegovina - Katar