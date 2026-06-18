Senad Lulić je u razgovoru sa švajcarskim medijima izbjegao da odgovori na pitanje za koga će večeras navijati.

Izvor: Maurizio Borsari / AFLO / Profimedia

Bosna i Hercegovina je startovala na Svjetskom prvenstvu remijem sa Kanadom 1:1, a sada ih čeka utakmica sa selekcijom Švajcarske i novinare je zanimalo za koga će tu navijati Senad Lulić.

Nekadašnji kapiten Lacija rođen je u Mostaru, ali je kao dijete otišao u Švajcarsku kada je počeo rat na ovim prosgtorima. Igrao je za Čur, Belinconu, Grashopers i Jang Bojs u Švajcarskoj, a za BIH je odigrao 57 mečeva.

"Biće to posebna utakmica. Imam mnogo prijatelja u obje reprezentacije, ali Švajcarska mi je pružila priliku da izgradim život i karijeru. Naravno, Bosna je uvijek u srcu", rekao je Lulić za švajcarski "Blik".

"Srbi i Hrvati? NIkada problem"

Nekadašnji lijevi spoljni koji je godinama nastupao za selekciju BIH otišao je nakon kraja karijere da živi u Švajcaskoj gdje sada igra u veteranima svog Čura. Igrao je na SP u Brazilu 2014.

"Let od dvanaest sati? Radije ću gledati na TV-u", rekao je on, a onda je rekao da se ne slaže da postoje problemi oko nastupa Srba i Hrvata u dresu "zmajeva".

"To nikada nije bio problem, a nije ni sada. Ujedinjuje nas jedna misao: da se bude uspješan. Jedini problem koji imamo je kako da pobijedimo", ističe on.

Što se tiče situacije u grupi, kaže da je Švajcarska pod mnogo većim pritiskom. "S tim bodom smo na dobrom putu. Ako pobijedimo Švajcarsku, prolazimo. S remijem ili porazom, moramo da pobijedimo Katar, što bi trebali da možemo da uradimo. Oni moraju da pobijede. Nama pobjeda nije imperativ, zbog čega je ovo za nas bonus utakmica. No, to ne mijenja činjenicu da je Švajcarska bila i ostala jasan favorit, u to nema sumnje."

Ipak kada su ga pitali za koga će navijati na kraju, izbjegao je odgovor. "Ja sam Bosanac koji živi u Švajcarskoj", rekao je on.

(MONDO, N.L.)