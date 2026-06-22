Iran ponovo odigrao neriješeno na Mundijalu, zaustavivši napade Belgije za konačnih 0:0 i za potpunu dramu u grupi.

Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Reprezentacija Irana osvojila je bod protiv Belgije u Los Anđelesu, 0:0. Na taj način, Iranci su ostali neporaženi i u drugom meču Svjetskog prvenstva, nakon što su na otvaranju dva puta stizali vođstvo Novog Zelanda, 2:2. U posljednjem, 3. kolu, svi timovi će u grupi imati imperativ pobjede, a Iran će imati istorijsku šansu da se trijumfom protiv Egipta plasira u sljedeću fazu.

Poslije "tvrde" utakmice Belgije i Egipta na spektakularnom "SoFaj" stadionu u Los Anđelesu i uz MVP partije dvojice golmana Alireze Beiranvanda i Tiba Kurtoe, podignut je značaj predstojećeg meča Novog Zelanda i Egipta (ponedjeljak, 3 ujutru) i mečeva posljednjeg kola u subotu u zoru (Egipat - Iran, Novi Zeland - Belgija od 5 časova).

Vidi opis Irance ne mogu da pobijede na Svjetskom prvenstvu: Ni Belgija nije uspjela, biće velike drame Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Mundijal 2026, Belgija, Iran Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Najbolji igrač Irana Mehdi Taremi golom je završio spektakularnu akciju sa malog fudbala Irana u prvom dijelu meča, ali je sudija poništio taj pogodak jer je bio ofsajd. U nastavku su bolje šanse stvarali Belgijanci, ali nije ih iskoristio Maksim De Kujper. A kada je Natan Ngoj u 68. minutu dobio crveni karton zbog obaranja Taremija u situaciji u kojoj je bio zadnji igrač pred Kurtoom, postalo je potpuno jasno da je remi realnost.

I dogodio se.