Iran se suočio sa problemima na Svjetskom prvenstvu jer su im nakon meča sa Novim Zelandom zabranili da prenoće u Americi.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Fudbalska reprezentacija Irana odigrala je prethodne noći svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i remizirala je sa Novim Zelandom (2:2). Taj susret je manje bio u fokusu zbog samog sporta, a mnogo više zbog politike jer je mjesecima unazad bilo neizvjesno da li će Iran uopšte učestvovati na Mundijalu - zbog više nego jasne situacije na Bliskom istoku.

Uz dosta problema, Iran je zaigrao u Los Anđelesu, ali se odmah posle utakmice morao vratiti u svoju bazu - "preko granice" u meksičku Tihuanu u kojoj se nalazi od kada je došao na Mundijal.

Zbog takvog ritma, fudbaleri Irana bili su umorni i pred samu utakmicu, prolaze kroz mučenje koje nema nijedna druga ekipa na Svjetskom prvenstvu, tako da su već nekoliko sati posle utakmice sa Novim Zelandom morali da napuste SAD. I dalje se ne zna čija je to odluka, ali ju je selektor Irana Amir Galenoi ovako saopštio.

"Nisu nam dali ni vremena da se oporavimo... Nakon utakmice danas rekli su nam: ‘Morate odmah otići.’ Veoma nam je važno da imamo vremena za oporavak, ali od nas se traži da odmah uđemo u avion i vratimo se u naš kamp u Tihuani i to nas zaista zabrinjava", rekao je selektor Irana koji je naveo da je ekipa očekivala da će makar prenoćiti u Kaliforniji kako bi igrači lakše podnijeli oporavak od meča.

Požalili su se i ostali fudbaleri Irana, na čelu sa najpoznatijim Mehdijem Taremijem, ali to za sada nije dalo nikakvog efekta pošto FIFA sve dopušta organizatorima - i ne pita se mnogo.

Štaviše, djeluje da Iranci mogu da budu srećni što su uopšte na Svjetskom prvenstvu, pošto neki drugi koji su bili na "crnoj listi" Donalda Trampa nisu imali to zadovoljstvo, počevši od poznatog sudije iz Somalije kome nije data viza za SAD. Na to se FIFA "pravila luda" i dozvola je organizatoru da radi šta hoće.

"Mislim da FIFA mora da nam pomogne više od ovoga... Sve je za nas, zapravo, kao katastrofa", rekao je Taremi koji je istakao da je ekipa putovala pet sati na utakmicu, prolazeći kroz niz sigurnosnih provjera na kratkoj relaciji Tihuana - Los Anđeles.

Iranska reprezentacija kroz turbulentan period prolazi od 28. februara, kada su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, a iako se u poslednje vrijeme priča o smirivanju tenzija i završetku sukoba - brojni članovi delegacije Irana nisu dobili ni dozvolu da dođu u SAD.

Podsjetimo, Iran je u grupi u kojoj su još Egipat i Belgija u čijem prvom duelu takođe nije bilo pobjednika, pa svi imaju po bod.