Fudbaleri Irana održali su svoj prvi trening u SAD, a ispred stadiona u Los Anđelesu održan je mali protest iranske dijaspore.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Konačno se i to desilo, Iran je stigao na Svjetsko prvenstvo. Poslije mnogo problema, spekulacija da se tim neće pojaviti na Mundijalu i da Donald Tramp želi da ih zamijeni sa selekcijom Italije, Iranci su ipak tu.

Odradio je nacionalni tim Irana prvi trening po dolasku u Ameriku, a ispred stadiona u Los Anđelesu skupilo se i nekoliko desetina protestanata. Uglavnom je to bila iranska dijaspora koja se protivi vlastima u Teheranu, ali izgleda i nacionalnom timu.

Došli su protestanti ispred stadiona sa zastavama Irana iz perioda prije islamske revolucije, sa američkim zastavama, kao i sa političkim transparentima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Protesters outside. The expectation is that there will be similar scenes tomorrow.pic.twitter.com/O4JY7Ze2xy — Peter Rutzler (@peterrutzler)June 15, 2026

Na utakmice neće moći tako

Vidjeli smo zastave iz doba šaha, zatave Amerike, ali čak i zastave Izraela na protestu ispted "Karson sports parka" u Los Anđelesu. Na utakmicama Irana sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom to neće biti dozvoljeno.

FIFA je već reagovala, pa na isti način na koji je Haitiju zabranila da stavi zastavu Poljske na svoj dres, navela je da navijačima iz Irana neće biti dozvoljeno da unesu iranske zastave iz perioda šaha na stadion.

"Fudbalski tim terorističke islamske republike ne predstavlja narod Irana", stajalo je na jednom od transparenata ispred stadiona. Ipak, u samom Iranu očekuju da će cijela nacija uz ekrane gledati Mehdija Taremija i nacionalni tim.