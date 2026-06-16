Na Svjetskom prvenstvu u Los Anđelesu, Iran je remizirao sa Novim Zelandom 2:2, pokazujući snagu uprkos Trampovim prijetnjama.

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Fudbalska reprezentacija Irana umalo je izbačena sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi samovoljom američkog predsjednika Donalda Trampa koji je u jednom trenutku preuzeo funkciju i predsjednika FIFA. Imao je ozbiljne namjere da zabrani Irancima učešće na Mundijalu, zbog dobro poznate situacije na Bliskom istoku, opstruisao je na sve načine da odustanu praveći probleme sa vizama, ali su na kraju oni stigli na turnir i na njemu otpjevali himnu, držali ponosno zastavu...

Sve je proteklo u najboljem redu u Los Anđelesu, uz naravno nešto veće prisustvo policije, a Iran je došao i do svog prvog boda na ovogodišnjem prvenstvu i to protiv reprezentacije Novog Zelanda.

Watch: The Iranian flag takes center stage at SoFi Stadium in Los Angeles ahead of kickoff. pic.twitter.com/ZZWjAf1Myi — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_)June 16, 2026



Gledali smo zapravo odličnu utakmicu na kojoj su pala još četiri gola, tako da je na kraju došlo do podjele plena - 2:2. Dva puta na ovoj utakmici vodio je Novi Zeland, ali je Iran dva puta i stizao vođstvo i pokazao je još jednom da nikada ne odustaje, čak i kada je u minusu.

Elajdža Džast je doveo Novi Zeland u vođstvo u 7. minutu na asistenciju Krisa Vuda, izjednačio je Rezejan u 32, da bi Novi Zeland na praktično isti način opet poveo u 54. minutu.

Ovoga puta Iran je brže izjednačio, sada je Rezejan asistirao, a Mohebi je u 64. minutu pogodio za konačnih 2:2.

Iran - Novi Zeland Izvor: TV Arena sport

S obzirom na to da je nešto ranije u ovoj grupi remijem završen i meč Belgije i Egipta (1:1), jasno je da nas čeka prava drama u preostala dva kola gdje će timovi ravnopravno konkurisati za prolazak u narednu rundu. Prvo ćemo vidjeti duel Novog Zelanda i Egipta, odnosno Belgije i Irana, posle čega će neke stvari biti jasnije.



