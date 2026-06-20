Preskače meč protiv Švedske.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Holandska fudbalska reprezentacija ima nekoliko sitnih problema pred meč sa Švedskom.

Možda će na stupiti bez Frenkija de Jonga, a sigurno bez Kvintena Timbera.

De Jong se sudario sa Timberom, koji je dobio potres mozga, dok se ovaj lakše povrijedio. Ipak, Timber sigurno neće biti u sastavu večeras za meč sa Švedskom.

"Timber, koji je ušao kao zamjena u remiju 2:2 sa Japanom, ima lakši potres mozga i sigurno neće igrati protiv Švedske", rekao je selektor Holandije Ronald Kuman.

Vidi opis Problemi za Holanđane pred meč sa Švedskom: jedan sigurno ne igra, drugi je pod velikim znakom pitanja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Što se De Jonga tiče, još uvijek je neizvjesno.

"Frenki ima manje zdravstvene probleme poslije sudara. Vidjećemo kako će biti", rekao je Kuman.

Holandija i Švedska igraju u 19 časova meč drugog kola Mundijala.