Holandija ubjedljiva protiv Švedske.

Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Holandije savladali su Švedsku rezultatom 5:1 u prvoj utakmici 2. kola grupe G.

Po dva gola za Holandiju postigli su Brobi koji je pogađao u 5 i 17. minutu, kao i Gakpo u 47 i 54. minutu. Peti pogodak postigao je rezervista Samervil u 89. minutu.

Počasni pogodak za Švedsku postigao je Elanga u 59. minutu.

Holandija je trenutno prva u grupi sa četiri boda, dok je Švedska ostala na tri.

U drugom meču ove grupe sastaju se Tunis i Japan (06.00).

Holandija je sjajno ušla u meč i od starta pritisla Švedsku. To se isplatilo već u 5. minutu. Nakon brze akcije i centaršuta Gakpa sa leve strane, Brobi postiže vodeći pogodak.

Isti igrač duplirao je prednost u 17. minutu. Ovog puta akcija je išla po desnoj strani, a asistent je bio Dampfris.

Nakon toga Švedska je došla sebi i krenula da stvara šanse. Najazapaženiji je bio Đokereš koji par puta ozbiljno ugrožavao Verbrugena. Golman Holanđana blistao je u finišu prvog poluvremena i najzaslužniji je što je "oranje" otišlo na odmor sa dva gola prednosti.

Na početku drugog poluvremena novi šok za Šveđane. Holandija postiže i treći gol u 47. minutu. Dampfris je zavrnuo loptu na peterac, a Gakpo ubacio loptu u mrežu.

Gakpo u 54. minutu postiže i četvrti gol za Holandiju. Sjajno je završio brzu akciju svog tima preciznim udarcem u sam ugao golmana Nordfelta.

Švedska se nije predavala i stigla zasluženo do gola u 59. minutu. Dubinska lopta za Elangu koji je odlično istrčao i matirao Verbrugena.

Konačan rezultat ovog meča postiže rezervista Samervil u 89. minutu,nakon brze kontre.