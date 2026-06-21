Fudbaleri Japana su deklasirali Tunis u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Japan je u istorijskoj utakmici, ukupno 1.000 odigranoj na Svjetskim prvenstvima, protiv afričke selekcije stigao do ubjedljive pobjede rezultatom 4:0.

Tunis je tako postao nova selekcija koja je već posle dva kola ostala bez šansi da se plasira u nokaut fazu

Tunižanima i jeste bilo predviđeno da grupu F završe na poslednjem mestu, ali niko nije mogao da predvidi da će doživjeti potpuni debakl u prve dvije utakmice.

Posle 5:1 protiv Švedske i Japan je stigao do lake pobjede.

Azijski predstavnik je od samog starta utakmice bio znatno bolji tim. Tunis je imao problem da zadrži loptu u svom posjedu, a tokom čitavog meča nije uspio da bude opasan po gol protivnika.

Prednost Japanu je donio Daiči Kamada uz dosta sreće u četvrtom minutu, a do kraja prvog poluvremena, tačnije, u 31. minutu u strelce se upisao Ueda Ajase sjajnim udarcem sa distance.

Tunis ni u nastavku nije uspio da zapreti, a Japan je samo potvrdio dominaciju na terenu.

Junija Ito je u 69. minutu povisio prednost na 3:0, a Ajase je drugim golom na utakmici u 83. minutu postavio konačan rezultat.

Tunis je poslednji u grupi bez bodova, Japan je drugi sa četiri boda koliko ima i Holandija, dok je Švedska na trećem mjestu sa tri boda.

U poslednjem kolu Japan će igrati protiv Švedske za drugo mjesto, a Tunis protiv Holandije.