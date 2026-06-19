Horor povreda Ismaela Konea tokom meča Kanada - Katar šokirala je sve. Ova situacija će se dugo pamtiti na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: TV Arena sport

Ubjedljiva pobjeda Kanade protiv Katara (6:0) nažalost neće se pamtiti po het-triku Džonatana Dejvida ili ubjedljivoj igri domaćina, nego isključivo po horor povredi Ismaela Konea.

Nažalost, Madibo je u 53. minutu slomio nogu Ismaelu Koneu tokom jednog krajnje nepotrebnog starta na sredini terena. Kone se okrenuo ka svom golu i vratio loptu u zadnju liniju, a Madibo ga je nepotrebno udario po nozi, dok se nažalost bukvalno moglo čuti kako mu puca kost.

Nije u prvi mah Modibo ni shvatio šta je uradio, čini se da ni Kone nije bio svjestan da je toliko ozbiljna povreda u pitanju, ali kada je pogledao svoju nogu - sve je bilo jasno.

Ismael Kone polomio nogu Izvor: TV Arena sport

Žestoka povreda sigurno znači nekoliko mjeseci pauze za fudbalera Sasuola, a prema informacijama iz Kanade - već je operisan u Vankuveru. Sa utakmice je odmah otišao u bolnicu, dok su njegovi saigrači bili još motivisaniji i htjeli su da ga osvete, tako da je Kanada posle te povrede postigla još tri gola i slavila 6:0, uz dva crvena kartona za Azijate.

Podsjetimo, zbog ove pobjede nad Katarom, Kanada je praktično prošla dalje, ostaje samo da se vidi 24. juna u Vankuveru da li će to biti s prve ili druge pozicije. To će odlučiti direktan duel sa Švajcarcima.