Kanada je savladala Katar sa 6:0, a Ismael Kone polomio je nogu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

U duelu Kanade i Katara viđena je klasična igra mačke i miša. Selekcija koja je jedan od organizatora Svjetskog prvenstva prosto je pregazila azijskog predstavnika rezultatom 6:0, rešivši pitanje pobjednika već u uvodnih 45 minuta. Izabranici Džesija Marša na odmor su otišli sa tri gola prednosti, ali i sa igračem više na terenu.

Ovakav ishod garantuje da ćemo u poslednjem kolu grupe B gledati direktan okršaj Kanade i Švajcarske za lidersku poziciju. Sa druge strane, Katar i Bosna i Hercegovina boriće se za treće mjesto, uz nadu da bi sa četiri osvojena boda mogli da se nađu među najboljim trećeplasiranim timovima, što bi realno trebalo da bude sasvim dovoljno za prolaz.

Matematički gledano, Katar bi trijumfom od najmanje 6:0 i uz poraz Švajcaraca mogao čak i do drugog mjesta, ali to spada u domen naučne fantastike. Još teža misija čeka Bosnu i Hercegovinu, kojoj je za drugu poziciju neophodan neuspjeh Kanade, ali i sopstvena, dvocifrena pobjeda nad Katarom.

Nažalost, istorijski podvig domaćina u Vankuveru - gdje nisu poraženi više od jedne decenije - ostao je u sjenci jezive povrede Ismaela Konea zbog koje je plakao cio stadion. Centralni vezista kanadskog nacionalnog tima i italijanskog Sasuola doživio je tešku povredu i prelom noge i ovo je donekle pokvarilo slavlje na stadionu.

Ovo je ujedno bila prva pobeda Kanade ikada na svjetskim prvenstvima, kojom je praktično osigurana karta za šesnaestinu finala. Potpuno zasluženo, jer su dobru predstavu iz remija sa BiH (1:1) Kanađani večeras krunisali i u potpunosti opravdali status favorita protiv ekipe koja je očigledno zalutala na Mundijal.

Ekipa Đulena Lopetegija ne samo da je remijem protiv Švajcarske (1:1, golom u sudijskoj nadoknadi iz jedinog šuta) pokazala da kvalitetom ne pripada svetskom kremu, već je zakazala i na polju discipline.

Katar je meč završio sa dva fudbalera manje, a arbitri su pored toga morali da sankcionišu još nekoliko brutalnih startova azijske selekcije. Seriju isključenja otvorio je Al Amin u 33. minutu nakon prekršaja u svojstvu poslednjeg igrača odbrane. Čileanski sudija Kristijan Garaj prvo je pokazao na bijelu tačku, ali je posle konsultacije sa VAR sobom preinačio odluku i "izvukao" faul van šesnaesterca.