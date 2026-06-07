Veliki skandal potresa Svjetsko prvenstvo zbog učešća reprezentacije Irana na Mundijalu i tenzija koje vladaju.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Ogromne tenzije vladaju pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu. Reprezentacija Irana je obavještena o zabrani zadržavanja u Americi. Uprkos tome što je obezbedila plasman na takmičenje, važiće posebna striktna pravila kojih će morati da se pridržavaju.

Zbog toga se hitno ogalsio i ambasador Irana Abolfaz Pasandideh i objasnio kakvo su naređenje dobili.

"Možemo da uđemo u zemlju ujutru i da je napustimo istog dana", rekao je Pasandideh.

Zbog svih tih restrikcija baza reprezentacije Irana je u Meksiku, u Tihuani i tamo će se spremati za Mundijal.

Iran se nalazi u grupi "G" sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Prvi meč treba da igra 15. juna protiv Novog Zelanda na stadionu u Kaliforniji. Drugi je protiv Belgije na istom tom stadionu u Inglvudu (21. jun), dok je treći protiv Egipta 26. juna na stadionu u Sijetlu. Ako ova pravila ostanu na snazi, tih datuma će iz Meksika u jutarnjim satima doći u Ameriku i moraće da se vrate poslije utakmica.