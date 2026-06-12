Real Madrid promovisao Murinja, pa mu doveo Bernarda Silvu (31) kao najveće ljetnje pojačanje.

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Real Madrid je prvo saopštio da se Žoze Murinjo vraća na klupu, a onda portugalskom stručnjaku počeo da ispunjava želja! Vjerovatno najveća za ovo ljeto bio je dolazak njegovog zemljaka Bernarda Silve (31), dosadašnjeg igrača Mančester sitija i "tihe patnje" Barselone.

Iako je u jednom trenutku djelovalo da je Silva na korak od odlaska u Kataloniju, dobro obaviješteni Fabrisio Romano tvrdi da će Bernardo potpisati ugovor sa Real Madridom. Navodno, već je dogovorena dvogodišnja saradnja uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu - što bi moglo da znači da Bernardo Silva sve do kraja karijere ostaje u Madridu.

Silva će u avgustu napuniti 32 godine, ali je procjena Reala da u njemu ima još mnogo fudbala. Iako nije tip igrača kakve je Murinjo obožavao kroz karijeru, Silva sada dolazi na insistiranje slavnog trenera, kojem je povjeren veoma važan zadatak rekonstrukcije igračkog kadra na stadionu "Santijago Bernabeu".

Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed.pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 11, 2026

Bernardo Silva je ponikao u mlađim kategorijama Benfike, tima koji je do prije neki dan trenirao upravo Žoze Murinjo. Portugalski klub zaradio je 15 miliona eura prodajom Murinja u Madrid, a isto novca dobili su i u januaru 2015. godine kada su Bernarda Silvu prodali u Monako. Kasnije je portugalski majstor fudbala napravio transfer u Mančester siti i to za tačno 50 miliona eura. Od 2017. godine do sada odigrao je 460 mečeva za "Građane", uz 76 golova i 77 asistencija.

Ofanzivac iz Portugala je u dresu Benfike osvojio šampionsku titulu, Kup Portugala i Liga kup, sa Monakom je bio najbolji u francuskom prvenstvu, a sa Mančester sitijem je napunio klupsku vitrinu trofejima. Za devet godina na stadionu Etihad osvojio je šest šampionskih titula, tri FA kupa, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, Ligu šampiona i FIFA svjetsko prvenstvo za klubove. Kao reprezentativac Portugala ima osvojene dvije Lige nacija.