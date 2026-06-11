Žoze Murinjo je konačno i zvanično postao trener Real Madrida.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Konačno je gotovo, konačno je Žoze Murinjo i zvanično predstavljen kao novi trener Real Madrida. Oglasio se "kraljevski klub" i izvijestio da je upravni odbor sa Florentinom Perezom i zvanično potpisao ugovor sa protugalskim trenerom.

Žoze Murinjo se vratio u Real Madrid i on će predvoditi tim u naredne tri sezone, pošto je dobio ugovor do 30. juna 2029. godine. On će se priključiti timu Real Madrida 13. jula i tada će početi sa pripremama.

Murinjo je prošle sezone radio tamo i gdje je počeo, kao trener Benfike. On se naravno proslavio kao trener Porta sa kojim je osvojio Kup UEFA i Ligu šampiona, a zatim je vodio Čelsi i Inter pre nego što je 2010. godine prvi put preuzeo Real Madrid. Tri godine je i tada vodio klub pre povratka u Čelsi, pa rada u Mančester junajtedu, Totenhemu, Romi i Fenerbahčeu.

Murinjo na mjesto trenera dolazi posle dvije sezone u kojima je Real Madrid ostao bez ijednog trofeja, kao i sezone u kojoj su se na klupi izmijenili bivši igrači Alvaro Arbeloa i Ćabi Alonso.

(MONDO, N.L.)