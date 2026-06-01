Darko Dodev u razgovoru za MONDO potvrdio da pregovara sa Borcem, a iz njegovih odgovora može se zaključiti da li ćemo ga uskoro gledati u Banjaluci.

Fudbalski klub Borac iz Banjaluke igraće tokom leta na evropskoj sceni, a od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona boriće se za plasman u grupnu fazu nekog UEFA takmičenja. Za taj poduhvat potrebna su im pojačanja, a jedno su pronašli u Severnoj Makedoniji!

Posle Bobana Nikolova, Damjana Šiškovskog i Sebastijana Erere - koji su ostavili fenomenalan utisak - još jedan reprezentativac Severne Makedonije bi uskoro mogao da zaigra na Gradskom stadionu u Banjalauci u dresu banjalučkog Borca. Makedonski mediji objavili su da je šampion BiH zainteresovan za krilnog igrača Sileksa Darka Dodeva (28), a da to nije tek obična glasina potvrdio nam je jedan od najboljih igrača makedonskog prvenstva prošle sezone.

"Ima istine, ali rekao sam da moram da sačekam da završim obaveze s reprezentacijom, to je još dva-tri dana. Ali kontakt je uspostavljen, zvao me Borac, videćemo", bio je prvi komentar Darka Dodeva u razgovoru za MONDO.

Borac nije jedini koji bi da dovede krilnog igrača. Za njega su zainteresovani kazahstanski Kairat, azerbejdžanska Zira, Univerzitate Kluž, Istra iz Pule, letonski RFS, navodno i moldavski Zimbru, kao i nekoliko ukrajinskih klubova.

"Iskreno, ima još nekoliko klubova koji se interesuju, ali nema još konkretnih ponuda o kojima bih mogao onda da odlučujem. Ali pričao sam i sa Šiškovskim i sa Ererom, rekli su mi sve najbolje o Borcu, tako da... Videćemo. Raspitivao sam se o Borcu i rekli su mi da je to najbolji klub u BIH, Borac je šampion, rekli su mi da je atmosfera odlična, osvojili su ligu, rekli su mi sve najbolje", rekao je Dodev.

Sa ekipom Sileksa osvojio je Kup Severne Makedonije i izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Dolaskom u Borac makedonski fudbaler bi gotovo sigurno zaobišao kvalifikacije i u najmanju ruku zaigrao ligašku fazu ovog takmičenja, s obzirom da je banjalučki klub u odličnoj situaciji, igra kvalifikacije za Ligu šampiona i u prva dva kola je nosilac. To je sigurno argument u korist Banjalučana.

"Normalno. Bosanska liga je bolja od makedonske. Igrali smo Evropu i prošle sezone, asistirao sam za gol, ali nismo prošli. Nadam se da ću ove godine sa Borcem da budem tamo gde treba. Za mene to je veliki klub, ja imam već neke godine i mislim da je to dobar klub", riječi su Darka Dodeva koje daju naslutiti ishod pregovora sa šampionom BIH.

Borac, ili eventualno neki drugi klub, dobiće igrača koji zna da rešava situacije i donosi prevagu, pošto za Dodeva kažu da je najbolji igrač "jedan na jedan" u prošloj sezoni makedonskog šampionata.

"Čim tako kažu, može da bude istina (smeh). Igrali smo stvarno dobro, zadnju utakmicu protiv Škendije u finalu kupa, to je stvarno dobra ekipa, ušli su u Konferencijsku ligu, ali pobedili smo ih 1:0. Najviše uživam da igram jedan na jedan, kada dođem u takvu situaciju i kada imam slobodu od trenera, a mislim da to radim dobro zadnje dve sezone. Sileks je ekipa koja se poslednje tri, četiri godine bori za Evropu, zadnje dve godine smo imali stvarno dobru ekipu, prošle godine smo bili vicešampioni. Trener Aleksandar Vasoski je jako dobar, bio je u Sarajevu, ekipa mi je odlično legla, igrao sam dobro, imao sam asistencija i golova. Mislim da su ove dve godine bile prilično uspešne", rekao je bez lažne skromnosti.

Sjajnim partijama u dresu Sileksa izborio je Dodev i poziv selektora Goce Sedloskog u reprezentaciju Severne Makedonije. Na Koševu protiv selekcije BIH nije ulazio u igru, ali očekuje se da debituje na prijateljskoj utakmici protiv Turske koju Makedonci u ponedeljak igraju u na stadionu Šukru Saračoglu, domu Fenerbahčea.

"Mi se spremamo za septembarski ciklus Lige nacija. Imali smo dobru utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, imali smo i mi i oni dobre šanse. Sutra imamo utakmicu protiv Turske koja je kvalitetna ekipa, nadam se da će biti dobro", rekao je Dodev i dodao: "Ispratili smo BiH na Svjetsko prvenstvo, želim im sreću i nadam se da će što bolje da prođu. Mi smo pratili onu utakmicu sa Italijom, odigrali su fantastičnu utakmicu. To je spoj mladih i starih igrača, imaju neku hemiju u svlačionici. Imaju vrhunske igrače poput Tarika, Alajbegovića, Bajraktarevića, da ne spominjem Džeku i Demirovića. Iskreno, ako odigraju onako kako su igrali protiv Italije, teško će neko da dobije Bosnu. Bosna je po meni veliko iznenađenje, ali je ekipa sa ozbiljnim, ozbiljnim igračima".