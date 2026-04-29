Fudbalska asocijacija odredila maksimalnu kaznu za Mihajla Mudrika, suspendovanog fudbalera Čelsija.

Krilni napadač Čelsija Mihajlo Mudrik (25) već dugo se ne bavi fudbalom jer je suspendovan nakon pozitivnog doping testa, a čini se da ni u narednim godinama nećemo na terenu gledati momka iz Ukrajine kojeg je engleski klub platio preko 70.000.000 evra. Brzonogi fudbaler je posljednji put za Čelsi nastupio 2024. godine, svega godinu dana poslije spektakularnog dolaska iz Šahtjora iz Donjecka, kada su "Plavci" uspjeli da ga ukradu Arsenalu koji je takođe bio zainteresovan za njegove usluge.

Fudbalska asocijacija Engleske je u decembru 2024. godine izrekla privremenu suspenziju Mihajlu Mudriku i tako mu prekinula igračku karijeru, a razlog za to bila je nedozvoljena supstanca koja je pronađena u uzorku urina koji je ukrajinski fudbaler predao na doping kontrolu.

Od tada se nekoliko puta slučaj "razvijao", a fudbalski svijet je detaljno pratio vesti kako bi saznao detalje o doping aferi koja je potresla engleski fudbal. Novinar Ben Džejkobs otkriva detalje postupka koji se vodi protiv Ukrajinca, uz tvrdnju da mu je Fudbalska asocijacija izrekla četvorogodišnju zabranu - što je i maksimalna kazna u ovom slučaju.

Krilni napadač je odlučio da pravdu potraži i pred sudom za sportsku arbitražu, pa postupak nije okončan. Očekuje se da Mudrik uloži žalbu, da dvije strane dostave dokaze, a zatim da se suoče i na ročištu, kako bi se još jednom sagledala kompletna situacija u kojoj se našao skupo plaćeni fudbaler čijem se uspjehu u Londonu nadao Šahtjor jer su klauzule iz ugovora trebale da im donesu još desetine miliona.

Mudrik se nada da bi Sud za sportsku arbitražu mogao da mu ukine izrečenu kaznu, jer on tvrdi da nije bilo nikakvog kršenja pravila ili neodgovornosti sa njegove strane. Ukoliko se to ne desi, Mudrik će morati još dvije i po godine da čeka povratak na teren. Suspenzija u trajanju od četiri godine odnosi se i na prethodni period koji je Ukrajinac već "odradio", pa bi se on na teren vratio 2028. godine.

Tokom perioda u kojem je igrao za Čelsi, Mihajlo Mudrik je upisao 73 meča, 10 golova i 11 asistencija. Sa timom iz Londona osvojio je Konferencijsku ligu, dok je sa Šahtjorom osvojio prvenstvo i Kup Ukrajine. Za mlađe kategorije reprezentacije Ukrajine odigrao je skoro 50 mečeva, a za seniorsku selekciju je na 28 mečeva postigao tri gola. Igrao je i na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj.