Na stadionu na kome će biti otvoreno Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu došlo je do tragedije. "Asteka" se vratio na neslavan način, uz pogibiju navijača.

Jedan navijač poginuo je uoči utakmice Meksika i Portugala koja se prethodne noći održala na obnovljenom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju. Sve se dogodilo inače na dan ponovnog otvaranja kultnog stadiona na kome će se igrati utakmice predstojećeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Šta se tačno dogodilo? Navijač je pokušao da preskoči sa lože na drugom nivou, na onu koja je na prvom. Penjao se spoljnim dijelom konstrukcije i izgubio balans, poslije čega je pao u prizemlje i tamo je pronađen mrtav.

Prema izvještajima meksičkih vlasti, navijač je bio pod uticajem alkohola, a uprkos tragediji - meč je odigran i na njemu nije bilo postignutih golova, mada je bilo "vatre" u duelima, tako da su gledaoci na krcatim tribinama mogli da uživaju u dobrom fudbalu učesnika Mundijala.

UPDATE: Tragic news from Estadio Azteca during Mexico vs Portugal… a fan has reportedly passed away after a fall between levels.

— Peter (@PeterRewards)March 29, 2026



Danas stadion Asteka inače nosi ime "Stadion Banorte", zbog sponzora. Stadion je inače izgrađen davne 1966. godine i na njemu su se ranije igrala još dva Svjetska prvenstva - 1970. i 1986. godine.

U međuvremenu je ponovo rekonstruisan i u posljednji čas su završeni građevinski radovi koje je organizator najavio. Takođe, na ovom stadionu će biti i ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva (11. juna), kada će Meksiko dočekati Južnoafričku Republiku, baš kao prije 16 godina kada smo gledali prvi Mundijal u Africi.

