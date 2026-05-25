Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole igraće Prvu ligu Srbije naredne sezone.

Odigrano je poslednje kolo Superlige za sezonu 2025/26, a najveći gubitnik mečeva u plej-autu je TSC iz Bačke Topole. Iako su držali sve u svojim rukama, fudbaleri Tomislava Sivića nisu uspeli da upišu pobedu u poslednjoj rundi, pa su zbog pobede Mladosti nad Napretkom i remija Radničkog protiv Javora u Kragujevcu završili u zoni ispadanja.

Pre samo nekoliko godina TSC je predstavljao Srbiju u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a sada je jasno da će se naredne sezone takmičiti u drugom rangu srpskog fudbala. To nije strašno, kaže Janoš Žemberi, prvi čovek kluba sa severa Srbije i dugogodišnji lider ovog ambicioznog projekta.

"Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi. Ako se neko prepozna...", rekao je Žemberi za "Mozzart Sport" i dodao: "“Sve je to normalno iz kulture iz koje ja dolazim. Klubovi ispadaju iz lige, vraćaju se... Klub predsednika Fudbalskog saveza Mađarske je ispao iz lige četiri godine, bilo mu je potrebno tri sezone da se vrati. Isto važi i za klub Viktora Orbana... Prema tome, igraće se fudbal i dalje u Bačkoj Topoli, život se nastavlja. Spremićemo se da se takmičimo u Mozzart Bet Prvoj ligi, koja će biti isto jaka sledeće sezone".

Svestan je Žemberi da stvari nisu funkcionisale ove godine. Grešilo se na svim nivoima, pa je posledica toga ispadanje iz elitnog ranga srpskog fudbala. I o tome će morati da se misli tokom leta, kako bi se što pre vratili u Superligu.

"Moramo da zbijemo redove i da uradimo analize, jer je bilo dosta naših grešaka, mojih grešaka, pa grešaka trenera... Nismo imali ni sreće sa povredama igrača, čak i tokom ove nedelje: Savić se razboleo, Saša Jovanović se povredio na prošloj utakmici, Bosić i Capan tokom ovog meča, pa su morala deca da ulaze u igru", rekao je Žemberi.

Prvi čovek kluba iz Bačke Topole nije eleo da komentariše suđenje na mečevima ove sezone. Smatra da je krivica prvenstveno na ljudima unutar kluba.

"O sudijskim greškama neću da pričam, da ne ispadne da bežim od naših, da prebacujem krivicu na drugog", zaključio je Žemberi, na kraju neuspešne sezone za tim iz Bačke Topole.