Dejan Savićević je ispričao kako je sa timom Crvene zvezde bio na prijemu kod Slobodana Miloševića kada je osvojio Ligu šampiona.

Izvor: MN Press/YouTube/Printscreen/ profimaximus

FK Crvena zvezda je prije 35 godina postala šampion Evrope pobjedom nad Olympique de Marseille nakon penala, a potom je ekipu primio Slobodan Milošević. O tome je u novom intervjuu govorio Dejan Savićević.

„Ako vas to interesuje i kod Sloba kad smo bili... Je l’ to interesantno? Nije?“, rekao je Savićević, a kada su mu novinari kazali da ih to naravno zanima, ispričao je zanimljivu priču o prijemu kod tadašnjeg prvog čovjeka SRJ.

„Idemo mi na prijem kod Miloševića i sad dolazimo tamo, pozdravljamo se s njim, ali kada sam prošao pored njega i sjeo tamo u jednu fotelju, primijetio sam da čovjek nije poznavao igrače. Sjećam se da je najviše vremena u društvu sa njim proveo Robert Prosinečki. Ispričali su se, baš su se dobro ispričali. Bili su tu i Cvele i ostali. Predsjednici, Toza Mijailović, Dragan Džajić, Cvele... To je bila ta vrhuška kluba, ali sam primijetio da nije poznavao igrače“, ispričao je Savićević.

Đuru teško pao odlazak u Crvenu zvezdu

Robert Prosinečki je zapravo rođen u Njemačka, gdje su radili njegovi roditelji, a u Hrvatsku se vratio zbog fudbala. Upravo je njegov otac Đuro Prosinečki želio da se porodica vrati u Zagreb kako bi njegov sin zaigrao za voljeni GNK Dinamo Zagreb.

„Mnogo stvari se poklopilo tih godina. Svi su htjeli van Hrvatske, a ja sam se vratio. Zapravo, moj pokojni stari, koji je bio nevjerovatni ‘dinamovac’, bio je jedan od inicijatora da se vratim u Hrvatsku, uz Canjugu i Franju onda valjda sigurno. Tata je oduvijek samo htio da mu sin igra u Dinamu.

Sve je uradio da se vratimo u Hrvatsku dok sam još bio dijete i da njegov sin igra u Dinamu, jer sam ja rođen u Njemačkoj. Sa deset godina sam se vratio iz Njemačke, kasnije prošao sve uzraste u Dinamu, debitovao i onda se dogodilo da sam otišao u FK Crvena zvezda. Moj pokojni stari je to jako teško podnio“, rekao je Prosinečki za Net.hr.