Dejan Savićević je ispričao kako je sa timom Crvene zvezde bio na prijemu kod Slobodana Miloševića kada je osvojio Ligu šampiona.
FK Crvena zvezda je prije 35 godina postala šampion Evrope pobjedom nad Olympique de Marseille nakon penala, a potom je ekipu primio Slobodan Milošević. O tome je u novom intervjuu govorio Dejan Savićević.
„Ako vas to interesuje i kod Sloba kad smo bili... Je l’ to interesantno? Nije?“, rekao je Savićević, a kada su mu novinari kazali da ih to naravno zanima, ispričao je zanimljivu priču o prijemu kod tadašnjeg prvog čovjeka SRJ.
„Idemo mi na prijem kod Miloševića i sad dolazimo tamo, pozdravljamo se s njim, ali kada sam prošao pored njega i sjeo tamo u jednu fotelju, primijetio sam da čovjek nije poznavao igrače. Sjećam se da je najviše vremena u društvu sa njim proveo Robert Prosinečki. Ispričali su se, baš su se dobro ispričali. Bili su tu i Cvele i ostali. Predsjednici, Toza Mijailović, Dragan Džajić, Cvele... To je bila ta vrhuška kluba, ali sam primijetio da nije poznavao igrače“, ispričao je Savićević.
Đuru teško pao odlazak u Crvenu zvezdu
Robert Prosinečki je zapravo rođen u Njemačka, gdje su radili njegovi roditelji, a u Hrvatsku se vratio zbog fudbala. Upravo je njegov otac Đuro Prosinečki želio da se porodica vrati u Zagreb kako bi njegov sin zaigrao za voljeni GNK Dinamo Zagreb.
„Mnogo stvari se poklopilo tih godina. Svi su htjeli van Hrvatske, a ja sam se vratio. Zapravo, moj pokojni stari, koji je bio nevjerovatni ‘dinamovac’, bio je jedan od inicijatora da se vratim u Hrvatsku, uz Canjugu i Franju onda valjda sigurno. Tata je oduvijek samo htio da mu sin igra u Dinamu.
Sve je uradio da se vratimo u Hrvatsku dok sam još bio dijete i da njegov sin igra u Dinamu, jer sam ja rođen u Njemačkoj. Sa deset godina sam se vratio iz Njemačke, kasnije prošao sve uzraste u Dinamu, debitovao i onda se dogodilo da sam otišao u FK Crvena zvezda. Moj pokojni stari je to jako teško podnio“, rekao je Prosinečki za Net.hr.