Borka se 30 godina viđala sa Rokfelerom: Doveo je kući, upoznao sa ženom, a o njenoj smrti nije smjelo da se priča

Bila je žena velikog mozga, odrekla se mnogo privatnih stvari zbog posla, a sina je sahranila.

Ona je u 83. godini, Borka Vučić, poginula na auto-putu Beograd-Niš, između Batočine i Lapova, a sa sobom u grob odnijela je mnoge tajne. Među njima i one Slobodana Miloševića jer se smatrala za skoro jedinu osobu u tadašnjoj državi koja je o njemu znala sve, pisala je Republika prije par godina.

Uz njeno ime vezana je i dan-danas nerasvijetljena misterija - gotovo fantastična priča o milionima koji su tokom sankcija devedesetih iz Jugoslavije u džakovima iznošeni na Kipar.

Bila je Slobina finansijska desna ruka, a preko nje je uspio da dođe čak i do Rokfelera. Pričalo se da je njena mudrost bila na tom nivou da je mogla da pomuti razum i Rokfeleru.

Navodno, Borka je, kako je svojevremeno naveo zagrebački novinar Darko Hudelist, intenzivno komunicirala sa Miloševićem još dok je on studirao na Pravnom fakultetu. Navodno su ih zbližile i velike tragedije u njihovim porodicama. Miloševiću su se ubili otac, majka i ujak, dok su Borkinu razorile bolesti i gubitak najbližih.

Ko je bila Borka Vučić

Rođena 1926. u Komiriću, u zapadnoj Srbiji. Priključila se partizanima kao bolničarka. Pravni fakultet završila u Beogradu. Specijalizovala bankarstvo u SAD, Engleskoj i Holandiji.

Radila u Ekonomskom institutu SFRJ. Bila šef kabineta saveznog sekretara za spoljnu trgovinu. Kao bankar počela u Privrednoj banci Srbije, od koje je kasnije nastala Beobanka. Dugo bila direktorka banke i njene ispostave na Kipru. Bila je savezni ministar za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama. Smijenjena nakon pada Miloševića. Izabrana 2007. za poslanika na listi SPS.

Posle pada Miloševića prijetila je da će ona da progovori, a ako joj se nešto desi, samo će biti "ubijena jedna baba". Poginula u saobraćajnoj nesreći 2009.

Sve vrijeme dok je Milošević bio na čelu Beobanke bila je uz njega, kao prvi operativac. Nekadašnji funkcioner Špiro Galović potvrdio je Hudelistu da je Borka bila glavna za sklapanje ugovora, a Milošević ih je samo verifikovao. U jednom intervjuu rekla je i da joj je Sloba bio velika uzdanica i tokom muževljeve bolesti, bio je u njihovoj kući i kada joj je je suprug preminuo.

Imala je velike tragedije u životu: Umro joj je sin

Borki je umro sin Bojan (po struci pravnik, kao i ona i suprug Steva), i to kad je imao samo 26 godina. Dobio je rak na nozi koji se proširio na cio organizam. Hudelistu je pokojna profesorka Smilja Avramov navodno ispričala da su sve tri Borkine sestre takođe tragično završile.

Najstariju (koja je bila udata za oficira iz štaba Draže Mihailovića) komunisti su uhvatili na granici i osudili je na robiju, druga (bila je udata za bugarskog diplomatu) dobila je rak i umrla, dok treća nije mogla da ima djecu.

Sastanak sa Rokfelerom

Borka je 1979. godine bankaru Miloševiću uspjela da ugovori sastanak sa Rokfelerom. Njegova banka u to vrijeme je bila sa najviše filijala, imao je najjaču mrežu.

"Rokfeler je u to vrijeme bio najbogatiji čovek. Obično kada roditelj hoće da upozori dijete on mu kaže - pa nisam ja Rokfeler da ti sve kupujem i udovoljavam. Kada žena previše troši muž joj kaže - prestani, nisam ja Rokfeler. Ja sam sve to prenijela gospodinu Rokfeleru i bilo mu je smiješno i zanimljivo".

Veliki dio svoga rada u Americi Borka je okrenula ka njegovoj Banci.

"Ono što me posebno iznenadilo kod Rokfelera jeste kako me on dočekao. Sačekao me jedan njegov saradnik koji je bio moga ranga i rekao kako gospodin Rokfeler želi da me vidi. Ja sam došla poslovno, da se bavim nekim tekućim stvarima, a njegov saradnik mi je rekao - Vi od Rokfelera možete da tražite šta želite, on će sa vama ostati na ručku."

Borka kaže da bi od njegovih osobina prvenstveno istakla njegovu veliku skromnost. Bila je i u njegovoj kući, a zajedno su sarađivali 30 godina.

"Kad je moj kolega doputovao kad smo trebali da budemo gosti Rokfelera, vidio je da mu je odijelo izgužvano. Otišao je da kupi novo, da se ne izblamira, ali je bilo preskupo. Imao je vremena da ga malo ispegla, pa smo otišli. Tad smo se uvjerili koliko je taj čovjek skroman, nosio je zakrpljene pantalone, vidjelo se da je postojao šav. On nije bacao pare na odjeću. Tad sam rekla kolegi - ti bi kupovao novo odijelo, a Rokfeler svoje šije".

Mladom bankaru Miloševiću je sastanak sa Rokfelerom utanačila Borka 1979. godine. Evo kako je u svojoj knjizi citirala razgovor kod Rokfelera:

- Kad sam ga ja predstavila, Rokfeler je prvo pitao:

"Kako je rodila pšenica?"

Sloba na to kaže: "Odlično, ali bolje je rodio kukuruz. Nikad toliko nismo imali kukuruza, sad ima pet miliona tona".

A Rokfeler kaže njemu: "Pa mi bismo to kupili.

Neka kompanija." Sloba uzvraća: "A šta biste kupili?"

Ovaj mu kaže: "Pa kukuruz."

A Milošević, onako s gardom: "Mi prodajemo samo ulje. Kao gotov proizvod."

Rokfeler se okrenuo meni i kaže: "Ovaj će daleko dogurati!"

Htio je da kaže da je Milošević dobar trgovac... Kasnije smo bili na ručku kod Rokfelera i kaže Sloba meni kad smo bili nasamo: "Jesi li vidjela kako me je pitao za onaj kukuruz? Jesam li mu dobro rekao?" Godinama kasnije, svjedočila je Vučićeva, Sloba je bio opčinjen Rokfelerom i stalno ga je pominjao.

Misteriozna pogibija Borke Vučić

Borka Vučić je poginula u nesreći na auto-putu Beograd-Niš 1. avgusta 2009. Luksuzna škoda više puta se prevrnula, prešla preko zaštitne ograde na suprotnu stranu puta i zapalila se. Borka je, kao i drugi putnici, ispala iz vozila i poginula. Stradala je i vozačeva tetka Mirjana, dok su vozač i Borkina prijateljica povrijeđeni.

U izjavi policiji, vozač je rekao: "Kada sam prošao OMV pumpu kod Lapova, nešto je puklo i vozilo se potom više puta prevrnulo".