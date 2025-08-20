Glumac Miloševića nazvao degenom pa zbog njega tukao Batu Živojinovića: Probali da ga ubiju, cigareta ga spasila

Radko Polič je jednom prilikom ispričao pozadinu sukoba sa kolegom zbog tadašnjeg predsjednika.

Izvor: MN Press/ FREDERIC HUGON / AFP / Profimedia

Proslavljeni umjetnik Radko Polič važio je za velikana jugoslovenske i slovenačke glume, a za života je igrao u skoro 60 dugometražnih filmova i zabilježio više desetina uloga na televiziji, kao i više od stotinu u radijskim dramama.

Međutim, njegov privatni život bio je podjednako zanimljiv. Mnogi nisu znali da je na Poliča svojevremeno pokušan atentat.

"To se dogodilo kod mene kući. Radio sam na nekoj ulozi i to je bilo vrijeme kada sam pušio. Nećete vjerovati, eto tu mi je cigareta spasila život. Imao sam u ustima cigaretu, nisam je još upalio, nešto sam čeprkao po tim materijalima, da bi mi u jednom trenutku ta cigareta ispala. U onom momentu kada sam se sagao da dignem tu cigaretu, iznad moje glave je zafijakulao kao u filmu. Čuo sam jedan interesantan zvuk koji do tada nikad nisam čuo. Kad je on pucao probio je dva stakla na gornjem prozoru i duplo staklo iza mojih leđa. Taj zvuk nije bio kao da se nešto razbilo, nego, ne znam… Ne mogu da opišem. Nekako rezatno. Polako sam se podigao i pogledao prema prozoru koji je bio ispred mene. Vidio sam samo nečije noge, istrčao sam iz stana, izašao u dvorište i vidio čovjeka koji je nestao u šumarku. Vratio sam se i na prozoru vidio malu rupicu i vidio i rupicu na prozoru iza mene. Sve se to uveče dešavalo. Sutradan sam izašao po danu napolje i na jednom platou našao metak", ispričao je svojevremeno Polič za MONDO.

Izvor: YouTube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot

Tuča zbog Miloševića

Glumac se dotakao i incidenta sa Batom Živojinovićem, zbog pominjanja Slobodana Miloševića.

"To je bilo prie rata na nekom snimanju. Sjećam se bilo je to noćno snimanje, Bata i ja smo imali neke puške. I on mi je tada rekao kako dolazi mesija. Tada je pomenuo ime Slobodana Miloševića. Ja sam prvi put čuo za to ime.

- Ma koji mesija, jesi li ti normalan.

- Ma videćeš ti.

- Koji ti je ku*ac, šta pričaš, šta lupetaš?

- Videćete vi u Sloveniji kada mi uzmemo vlast u svoje ruke.

I potukli smo se. Bilo je gadno, jedva su nas razdvojili. Tako smo se Bata i ja rastali. Eto, posvađali smo se zbog tog degena i debila, zbog tog malog Hitlera. Inače ja sam Miloševiću dva puta pisao otvoreno pismo. Smatram da je on krivac za sve ove grozote koje su nam se posle dešavale", pričao je Polič.

Na kraju, Polič je rekao kako ne mrzi ljudska bića jer smatra da je čovjek promašaj prirode.

"Čovjek je kič. Mi i danas osjećamo da će doći do kraja civilizacije. Pogledajte šta priroda radi. Ovo nije kapitalizam, ovo je neoliberalizam. Važno je zgrnuti što više love. Svijet proizvodi 50 posto stvari koje nam uopšte nisu potrebne. Proizvodimo 50 posto govana a istovremeno se gušimo, vazduh je sve prljaviji, voda je sve prljavija. I biće rata zbog vode, i biće rata zbog vazduha. I niko ništa, daj samo da se proizvodi. Bitno im je samo koliko ćemo proizvesti više nego prošle godine. Pa dokle više?! Gdje to sve ide? Šta nam trebaju te pizda*ije koje se proizvode bez veze", rekao je Polič i dodao:

"Sjećam se jedne rečenice Tomasa Bernharda, austrijskog pisca i dramaturga - 'Ako hoćemo da ispravimo svijet, najbolje je da ga ukinemo.' To je jedna genijalna misao. Mi svijet ne možemo da popravimo i ispravimo jer smo ga toliko zas*ali. I zaista je najbolje da ga ukinemo, pa nek krene ispočetka, ali bez ljudskog roda, jer čovjek je najveće govno".