Prva ugradila silikone pa "maznula" Miloševićevog sina: Bila je "bomba" 90-ih, a Marko ju je zamijenio Ruskinjom

Milicu Gajić svi pamte kao prvu snajku bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića. Tokom devedesetih je gradila silikone u grudi, ali tu se nije zaustavila

Davnih devedesetih, jedna od glavnih tema javnosti bio je brak Marka, sina nekadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, i fatalne Milice Gajić, fatalne crnke koja je pojavom oduzimala dah gdegod bi se pojavila.

Nažalost, njena ljepota nije bila ono zbog čega su je ljudi stalno komentarisali. U vrijeme kada je narod jedva preživljavao, upravo je ona prva ugradila silikone u grudi.

Supruga Marka Miloševića nije žalila novac kako bi se sredila od glave do pete. Napumpala je usne do maksimuma, korigovala nos, ali i jagodice. Uvjek sređena, obučena u luksuznu garderobu i uglavnom na visokim štiklama, paradirala je pored naroda koji je preživljavao dan za danom.

Marko je 1997. godina kupio i kuću sa velikim bazenom u kom je temperatura stalno bila 38 stepeni, te je mlada snaja uživala u luksuzu.

Međutim, njihov odnos se ipak okončao, a Miloševićev sin sreću je potom našao sa Ruskinjom. Sa druge strane, Milica je porodici Milošević ostala verna do samog kraja, a ovako je govorila o svom pokojnom svekru.

"To je vjerovatno najbolji čovjek kojeg sam upoznala i kojeg ću ikada upoznati. On je posebna ličnost. Svako ko ga nije poznavao kao ja bio je na gubitku. Takav se više neće roditi", izjavila je Milica jednom prilikom za Slobodana Miloševića koga je redovno posjećivala u Hagu:

"Posjećivala sam svekra skoro do poslednjeg trenutka, vodila sam i dijete. Bio je to težak period. Slobu sam mnogo voljela, značilo mi je što sam bila privilegovana da kod njega odlazim. Njemu je mnogo značilo kada sam mu dovodila unuka... Trudili smo se da Marko uopšte ne vidi da je to zatvor. Sjećam se, Sloba je jednom donio veliki bijeli pano, na kojem je Marko crtao. Sloba je to posle okačio u svojoj sobi. Nažalost, to je sve ostalo u Hagu".

Milica je, iako nije više dio porodice, i dalje je dobro zbrinuta. Živi u Požarevcu, retko se pojavljuje u javnosti, dok je Marko odavno u Rusiji gdje je, sve dok nije preminula, živeo sa majkom Mirjanom Marković i novom ženom Ruskinjom sa kojom je dobio ćerku.

Međutim, Milica je kasnije priznala da se s Markom redovno čuje, ali da ne zna da ima ženu i dijete.

"Naravno da sam u kontaktu sa Markom i naravno da ga nikada nisam pitala da li je oženjen Ruskinjom i da li s njom ima dijete. Meni je tih priča dosta i ravnodušna sam prema njima - rekla je tada Milica Gajić preko telefona", rekla je za Blic svojevremeno.

Na pitanje da li ide kod Marka u Moskvu i kad ga je poslednji put vidjela, odgovorila je: "To neću da vam kažem. Moje dijete tamo ide redovno."

Pogledajte kako Milica sada izgleda: