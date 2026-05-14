Na društvenim mrežama isplivao je snimak na kom se vidi snimanje oproštajnog snimka i krenule su spekulacije oko toga da li je to za Pepa Gvardoilu ili Bernarda Silvu.

Izvor: Printscreen/X/Ben Jacobs/Craig Cowan / imago sportfotodienst / Profimedia

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa stadiona Mančester sitija koji je podigao veliku buru. Na klipu se vide trofeji koje je klub osvojio i nalaze se na centru terena "Etihada". Mnogi su ovo protumačili kao oproštaj Pepa Gvardiole od kluba.

Ali, da li je to tako? Novinar Ben Džejkobs se oglasio na društvenim mrežama i tvrdi da nema nikakve veze sa iskusnim španskim stručnjakom već sa Bernardom Silvom.

"Kako sam shvatio, video koji se snima je dio oproštaja Bernarda Silve posle devet godina u klubu i 18 osvojenih trofeja", napisao je Džejkob.

Understand this specific video is part of Bernardo Silva’s farewell after nine years and 18 trophies at the club.pic.twitter.com/IojkQmNj99 — Ben Jacobs (@JacobsBen)May 14, 2026

Silva odlazi iz redova "građana" i to se zna već neko vrijeme. Ali, sve više se priča i o Pepovom odlasku i o angažovanju Enca Mareske.