Fudbaleri Mančester sitija savladali su Čelsi 1:0 u finalu FA kupa i digli su još jedan trofej

Ne, neće proći sezona bez trofeja za Pepa Gvardiolu. Dok se Mančester siti bori za trofej sa Arsenalom u Premijer ligi sada su posle Liga kupa uzeli i FA kup.

U finalu FA kupa u martu savladali su Arsenal sa 2:0, a sada su bili bolji od još jednog velikog rivala Čelsija pobedom od 1:0 (0:0) na "Vembliju".

Jedini pogodak na meču bio je spektakularan. Erling Holand je dodao do Semenjoa za spektakl. Povratnu loptu je Antoan Semenjo u mrežu ubacio - petom. Uživajte:

Probao je Čelsi uvođenjem Neta, Delapa i Garnača u finišu da dođe do izjednačenja, ali nije uspio, Sada će Mančester siti do kraja sezone juriti domaću triplu krunu.

Da bi se to desilo tim Pepa Gvardiole mora da pobedi Bornmut u gostima i Aston Vilu na svom terenu u poslednja dva kola Premijer lige i da se nada da će Arsenal ostati bez pobjede protiv Barnlija kod kuće ili Kristal Palasa u gostima.

