Reprezentacija Njemačke objavila je spisak za Svjetsko prvenstvo, ima iznenađenja, vratio se Manuel Nojer.

Izvor: MN Press

Svjetsko prvenstvo u fudbalu se približava i reprezentacije polako objavljuju sastave za takmičenje. Sada je to uradila i selekcija Nemačke koja je saopštila spisak od 26 igrača na koje računa. Za razliku od nekih drugih timova, nisu upisivali više imena već su odmah objavili ko ide na Mundijal.

Ima iznenađenja, nema nekih precrtanih zvijezda. Ali, jedno ime se posebno ističe - Manuel Nojer. Golman koji je 27. marta proslavio 40. rođendan vratio se u nacionalni tim i biće prvi čuvar mreže "pancera". To najbolje pokazuje njegov kvalitet, mada i nedostatak kvaliteta drugih golmana pošto se Manuel vratio iz reprezentativne penzije.

Ovako izgleda spisak Julijana Nagelsmana za predstojeći Mundijal:

Golmani: Manuel Nojer, Aleksander Nibel, Oliver Bauman

Defanzivci: Valdemar Anton, Natanijel Braun, David Raum, Antonio Ridiger, Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Tijao

Vezni red: Paskal Gros, Džošua Kimih, Feliks Nemeča, Aleksandar Pavlović, Anđelo Stiler, Nadim Amiri, Leon Gorecka

Napadači: Kai Haverc, Lenart Karl, Džamal Musijala, Florijan Virc, Maksimilijan Bejer, Džejmi Leveling, Leroj Sane, Deniz Undav i Nik Voltemade

Ko nije na spisku?

Ima i nekih iznenađenja na Nagelsmanovom spisku. Najveću pažnju privuklo je to što nema golmana Marka-Andrea ter Štegena, ali nije jedini. Neće igrati ni Robet Andrih, Noa Atubolu, Jan Orijel Bisek, Niklas Filkrug, Karim Adejemi i Kevin Šade.

Njemačka je u grupi "E" sa reprezentacijama Obale Slonovače, Ekvadora i Kurasaa.

Tim vrijedi 1,1 milijardu eura

Kada je objavljen sastav Njemačke pojavio se i jedan zanimljiv podatak. Specijalizovani sajt "Transfermarkt" saopštio je da tim vrijedi 1,1 milijardu eura.

Najskuplji igrači tima su Džamal Musijala (120 miliona eura) i Florijan Virc (110) i oni su jedini trocifreni. Primjera radi vrijednost Aleksandra Pavlovića procijenjena je na 75 miliona, dok je Nojerova četiri miliona eura.