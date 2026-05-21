Puklo prijateljstvo između Nućija i Vojaža: Otkriveno ko je krivac, jedan detalj ih odao

Autor Đorđe Milošević
Nući je održao nedavno promociju i koncert u Beogradu, a naše pitanje o Vojažu poprilično je ignorisao.

Puklo prijateljstvo između Nućija i Vojaža: Otkriveno ko je krivac, jedan detalj ih odao Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Reperi Igor Panić, poznatiji kao Nući i Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, godinama su bili bliski prijatelji, kolege, ali i saradnici, ali čini se da se to promijenilo.

Naime, na društvenim mrežama krenule su spekulacije da dvojac više nije u dobrim odnosima, a u prilog tome govori i činjenice da se Vojaž nije pojavio na Nućijevoj promociji i koncertu u Beogradu, gdje je Igor okupio velika imena estrade.

Veruović se nije ni oglašavao na mrežama, a interesantno je i da, kada smo upitali Nućija da nam otkrije da li će spojiti Breskvicu i Vojaža na promociji, budući da je u dobrim odnosima i sa jednom i sa drugom stranom, rekao je da je Breskvica spriječena zbog proslave svog rođendana, dok je ignorisao odgovor zašto Vojaž neće doći.

"Nući mi je kao brat"

Vojaž ranije tvrdio da mu je Nući kao brat i da nema istine u glasinama o narušenim odnosima.

"Nući i ja nismo u dobrim odnosima? To nije istina. Nući je meni kao brat. Razdvojili smo se, jer je ostao u izdavačkoj kući iz koje sam ja izašao", kazao je Mihajlo jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića.

"On je meni najbolji prijatelj, to se ne mijenja, samo smo poslovno otišli u različitim smjerovima. Dobri smo", zaključio je Vojaž.

